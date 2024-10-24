Языковой омбудсмен заявил о переходе с "мягкой украинизации" на "наступательную", что это значит

Необходимо усилить позиции украинского языка

Украине необходим переход от "мягкой украинизации" к "наступательной". Это позволит строго контролировать соблюдение языкового закона во всех сферах общественной жизни на территории страны.

Об этом заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень на Международной конференции "Язык и культура во время войны" в Лондоне. По его словам, "наступательная украинизация" будет включать дополнительный контроль для обеспечения функционирования украинского языка.

"Мягкой" украинизации уже не будет — переходим к "наступательной". Это предусматривает строгий контроль за соблюдением языкового закона во всех без исключения сферах общественной жизни на территории Украины", — заявил уполномоченный по защите государственного языка.

По его мнению, государственный язык Украины находится под прицелом РФ и сейчас просто необходимо усилить его позиции. Это должно происходить в несколько этапов, первый из которых будет предусматривать строгое соблюдение языкового закона во всех сферах общественной жизни.

Кремень подчеркнул, что раньше у государства не было возможности "надавить" на сферу обслуживания, которая могла использовать для общения и коммуникации с клиентами русский язык.

Сегодня же каждый субъект хозяйствования, который не выполняет нормы языкового закона находится под "контролем" и к нему могут быть применены рычаги "наказания".

"Раньше мы не могли повлиять, скажем, на отдельные медиа, потому что в полном объеме не работала статья, которая предусматривает обязательность украинского языка в сфере культуры; не могли давить на сферу обслуживания — а это многомиллионное сообщество пользователей и поставщиков услуг, — но сегодня такого уже нет. Мы имеем инструменты и рычаги мониторинга, контроля и наказания каждого из субъектов хозяйствования", — резюмировал языковой омбудсмен Украины.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что использование негосударственного языка во время родительского собрания, а также воспитательных часов со школьниками является прямым нарушением языкового законодательства. Учителя во время образовательного процесса должны использовать государственный язык, независимо от того, каким языком они пользуются в быту.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что понятия "русскоязычность" не существует. Оно было внедрено российской идеологией.

Детальнее о том, где больше всего нарушений языкового закона, какие штрафы, что делать с русскоязычными каналами и гражданами, читайте в материале "Телеграфа": Депутатов, говорящих дома на русском, становится все меньше — языковой омбудсмен.