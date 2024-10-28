Украинский предприниматель и общественный деятель о расколе общества Украины и как его не усиливать

Хочу наконец-то рассказать вам о самом важном событии на прошлой неделе, уже несколько дней собираюсь.

Существует убеждение, что в украинском обществе много глубоких расколов. Это убеждение формирует наше представление о собственной нации и является основой наших ежедневных поступков.

Гражданская сеть "ОПОРА" инициировала, а KSE и КМИС провели важное и качественное исследование. Они поставили перед собой задачу понять, что реально раскалывает украинское общество. Где проходят эти расколы? Между фронтом и тылом? Между выехавшими и оставшимися? Между верующими ПЦУ и УГКЦ с одной стороны и УПЦ МП с другой? А может, между украиноязычными и русскоязычными?

На прошлой неделе исследование было представлено экспертному сообществу. После объявления результатов оратор попросила поднять руки тех, для кого результаты исследования были ожидаемыми, и тех, для кого они неожиданны.

Я был среди немногих, кого результаты совсем не удивили.

Итак, где проходят расколы в украинском обществе, согласно результатам исследования?

Ответ: нигде они не проходят. Украинское общество действительно достаточно сильно консолидировано. Оценивая людей "по ту сторону" потенциального раскола, украинцы и украинки (в пределах погрешности) не чувствуют к "другим" враждебности, злорадства, неприязни, социальной дистанции (есть одно небольшое исключение, но и оно не очень выразительное). Понятно, что речь идет о репрезентативной выборке в целом, отдельные люди могут иметь резко выраженное негативное отношение, но их достаточно мало, и они "не делают погоды".

В то же время, украинское общество искренне верит, что оно глубоко расколото по всем направлениям.

Давайте еще раз, медленно, слово за словом.

В украинском обществе объективно нет расколов там, где они могли бы быть. В то же время, украинцы и украинки абсолютно уверены, что эти расколы там есть, и они глубокие.

Вывод сделать несложно.

Это успешно навязанный миф, в который мы не только сами верим, но и побуждаем верить друг друга.

Россия каждый день по всем каналам рассказывает нам, что мы разобщены и противопоставлены. Мы не разобщены и не противопоставлены, но верим, что это так. Ведь нам так говорят анонимные телеграммы-каналы, а они врать не будут.

Российский миф в наших устах превращается в самосовершаемое пророчество.

Какое постепенно будет становиться правдой, если мы не перестанем его распространять.

Даже сейчас в комментарии понабегает сотня людей, которая подтвердит: общество страшно расколото по всем направлениям. Мы уже знаем из исследования, что это неправда, но нас будут убеждать (мы сами себя будем убеждать), что глубокие расколы есть. Мы знаем, что общество в целом гораздо менее истерично, чем сообщество комментаторов социальных сетей (щедро разбавлено ботами всех мастей), но делаем свои выводы по обществу именно по социальным сетям.

Мы сами открываем ворота врагу.

Прекращаем это, пожалуйста. Ибо будет как сто с лишним лет назад, когда Украинское государство было потеряно из-за раздоров, которых можно было избежать.

Неделю назад я писал, что русские сейчас бьют по самой уязвимой нашей точке — по нашему ощущению единства.

Пора воплотить защиту от этой атаки, включить наше ментальное ПВО. Просто прекратить верить в московский миф и распространять его. Даже если очень сильно хочется – закрыть себе рот, ударить по пальцам линейкой. Не помогать россиянам. Пожалуйста. Ради нас самих.

Поставить ментальный щит на пути самосовершающегося проклятия, которое бросили в нас враги.

И еще одна. Единство общества хрупкое и может быть расколото не только извне, но и изнутри. Старт политической кампании моментально обострит до максимума все противоречия и противостояния, потому что политики будут использовать их для активизации своего электората. После войны это не страшно, ведь это часть демократического процесса. Во время войны обострение всех полярностей, углубление всех расколов и натравливание различных социальных групп друг на друга, умноженное на неравный доступ к избирательному праву тех, кто на фронте и уехавших по сравнению с теми, кто в тылу, просто разорвет страну. Собственно, это и есть цель наших врагов. И они систематически работают для достижения, вооруженные советским опытом и современными технологиями.

Исключение, о котором я писал, — это сочетание активного уклонения с потреблением российского контента. Человек, объединяющий эти две характеристики, вызывает к себе худшее отношение.

Следует обсудить интерпретацию результатов исследования, найти ответ на вопрос, почему общество пока не хочет раскалываться, несмотря на враждебные усилия. Но это выходит за рамки этого поста.

Думаю, специалисты также будут обсуждать методологические вопросы. Это тоже не здесь и не сейчас, и это профессиональная дискуссия.

Подытожу.

1. Расколов в обществе нет.

2. Но мы верим, что они там есть.

3. Ибо нас в этом убедили.

4. И теперь мы убеждаем друг друга.

5. Это русский миф, который в наших устах превращается в самосовершаемое пророчество.

6. Нам следует прекратить его распространение.

7. Каждый и каждый из нас должен это сделать.

Источник: пост Пекаря в Facebook