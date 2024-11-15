Война за выживание Украины – это сейчас самое главное в мире

Еще немного, вот сейчас Трамп закончит эту ужасную войну. Надо немного потерпеть до 21 января. Все решено, вопрос только – на каких условиях. И можно будет открывать шампанское и радостно готовиться к выборам.

Это краткий пересказ разговоров в кулуарах Верховной Рады. И можно было бы объявить, что большинство нардепов безответственны и наивны… Но достаточно открыть соцсети и новостные сайты, чтобы увидеть аналогичные настроения в части общества.

Друзья, Дональд Трамп – президент самого могущественного государства мира. Но даже он не имеет решающего влияния в российско-украинской войне. Многое зависит от ситуации на фронте, от экономической состоятельности позиции и Украины. Кто первым посыпается. А еще есть Китай, Иран, Северная Корея. В конце концов многое зависит от Путина, который чем дальше, тем больше теряет связь с реальностью.

Ну начнутся переговоры, а сколько они будут продолжаться? 2-3 недели? А о чем договоримся? По Днепру, Збручу или Днестру? Как близко Россия сможет подтянуть артиллерию, чтобы доставать в какие города?

Я тоже хочу, чтобы война поскорее закончилась. Но не готова возлагать все надежды, привязывать судьбу страны к магической дате 21 января, когда "все прекратится".

В воскресенье вечером мы сидели в книжном магазине. Заходит какой-то мужчина и говорит: "Дорогие гости, не бойтесь, я не с ТЦК, я хотел сказать, что на втором этаже мы проводим событие, присоединяйтесь, пожалуйста".

"Не бойтесь, я не с ТЦК". Извините, что это, черт побери, такое?! Мы нормализовали российские нарративы. Не чувствуем, что сидим в книжном магазине, потому что кто-то одновременно сидит в окопе. Как это пересказать тем, кто заходит в третью зиму на фронте?

Нам очень нужна мощная мобилизация, иначе мы не стянем. Я уже не знаю, какими буквами это написать. Никакой Трамп не остановит войну, если на фронте останутся на четвертый год те же люди.

Но говорить об усилении мобилизации политически невыгодно, потому что тогда за тебя не проголосуют на мифических предстоящих выборах. Но проблема в том, чтобы иметь выборы, нужно как минимум иметь органы государственной власти, а значит — сохранить государственность.

А когда депутаты думают, что война закончится в следующем году, они больше ни о чем не думают. Ты либо думаешь о победе в войне, либо о победе на выборах.

И над этой победой сейчас работают в основном военные на фронте. Мужчины 60 лет, истощенные и абсолютно демотивированные, чувствующие, что их бросило их общество, и государство нужно только им. Молодые девушки из Госпитальеров, рискующие жизнью, чтобы спасать военных. Чтобы их согражданин в книжном магазине в центре Киева пошутил, что он не из ТЦК.

Но также мне досадно видеть сознательных, ответственных людей с настроением "умирающая яма" после американских выборов. Мы не могли и не должны влиять на выбор американских граждан. Имеем, что имеем.

Наша война не проиграна, она просто еще не выиграна. Сейчас вокруг много хайпа, информационного шума и комментаторов по всем вопросам. Следите за теми, кто говорит некомфортную, но правду, потому что сейчас она такая. Чья позиция не меняется в зависимости от направления ветра и от политических обстоятельств. Фиксируйте тех, кто лжет и манипулирует, они должны попасть в черный список доверия общества.

Тем, кто вместо популизма ежедневным хлопотным трудом, маленькими шагами меняет страну, стоит объединиться. Мы побеждаем, когда вместе работаем над решением проблем, приоритизируя самые главные из них. Война за выживание Украины — это самое главное в мире, и все усилия должны направить именно туда. Каждый и каждый на своем месте должны ежедневно работать как можно лучше, чтобы добиваться результата.

И на фоне таких вызовов просто невозможно говорить о выборах в следующем году или "не бойтесь, я не с ТЦК".

Тогда нам все удастся, как удалось в марте 2022 года, вопреки всему, отстоять и сохранить страну. Я верю, что в этом разумном единстве наша сила, а сейчас она нам очень нужна.

Источник — Facebook Инны Совсун.