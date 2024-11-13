Израильский политик считает, что США не выгодно отстраняться от Украины

Не в интересах США говорить, что война в Украине их больше не интересует

Соединенные Штаты Америки во главе с будущим президентом Дональдом Трампом должны поддерживать Украину, как Израиль, ведь не в интересах США отстраняться от помощи Украине.

Такое мнение во время Пятого Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum) высказал израильский политик, спикер Кнессета (2013-2020) Йоэль Эдельштейн.

"Не думаю, что интересах США говорить, что их больше не интересует конфликт в Украине. Это не в интересах членов этой администрации или их советников. Решение будут принимать они. Но я думаю, что было бы разумно дважды подумать об американской политике в этом регионе, потому что сообщение о том, что Америка не хочет вмешиваться, а другие могут делать все, что им заблагорассудится, не является очень позитивным сообщением в контексте "America First", — подчеркнул Эдельштейн.

Он сказал, что лично знает Трампа и тот имеет "очень положительный послужной список" американской политики в отношении Израиля. Например, именно Трамп перенес посольство США в Иерусалим и признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Что касается Украины, то израильский политик считает, что Украина делает очень хорошую работу по формированию отношения к российско-украинской войне среди международного сообщества.

"Должен признать, я думал, что такая подавляющая поддержка продлится неделями, в лучшем случае месяцами. Но она продолжается уже два с половиной года. Я не радуюсь, что война длится так долго, но по крайней мере международное сообщество все еще остается с Украиной. И я надеюсь, что это приблизит решение по войне… Искренне надеюсь, что эта многолетняя поддержка международного сообщества сыграет свою роль", — добавил Эдельштейн.

Добавим, что нынешний Киевский еврейский форум посвящен вопросам противостояния современной оси зла, которую образуют Россия, Иран и Северная Корея, а также устранению угрозы роста антисемитизма во всем мире. Организаторами форума являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post. Основной площадкой для KJF-2024 стал Вашингтон. Медиапартнерами KJF-2024 являются NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Напомним, форум открыл президент Еврейской конфедерации Украины и вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Во вступительном слове Ложкин подчеркнул, что украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение в США администрации, ранее демонстрировавшей свою решимость помогать как Украине, так и Израилю.

Ранее "Телеграф" писал, что политолог-международник Роман Еделев рассказал, что может означать для Украины назначение Илона Маска главой Департамента правительственной эффективности у Дональда Трампа.