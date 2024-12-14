Могут оказаться в окружении: в Deepstate сообщили о проблемах ВСУ на одном из направлений (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Аналитики пожаловались на проблемы с управлением войсками на этом участке фронта
Подразделения украинских войск в Макаровке могут оказаться в окружении. Противник имеет успех в этом районе и ведет наступление с двух направлений.
Об этом говорится в информации аналитического ресурса DeepState. Авторы канала утверждают, что могли узнать о положении дел непосредственно от военнослужащих, которые находятся в населенном пункте.
"Вчера враг перешел реку и пытается закрепиться западнее Сторожевого. Кроме того, продолжаются наступательные действия противника из Ровнополя, с целью выйти на Нескучное", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что россияне могут безнаказанно осуществлять переброску сил по дороге от Старомайорского до Ровнополя. В то же время авторы канала говорят, что в районе наблюдаются проблемы с управлением украинскими войсками, поскольку бригадам для решения своих вопросов приходится непосредственно обращаться к оперативно-тактической группировке "Донецк".
В DeepState также отмечают, что военные сталкиваются с отсутствием инженерной и артиллерийской поддержки.
Как сообщалось ранее, в ВСУ опровергли информацию, о том, что украинские военные попали в окружении под Курахово и показали точную карту, где происходят бои.