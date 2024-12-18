Бизнесмен и популярный блоггер прокомментировал видео Бойко и назвал причину, почему не хватило голосов, чтобы его уволить

Стараюсь не комментировать внутриукраинскую политику, но случай с Бойко довольно простой, и, однако, он вызвал поток чепухи.

Раз Бойко записал ролик в ТикТоке — значит будут выборы.

Если вы думаете, что наши политики обладают неким тайным знанием, то это так и не так одновременно. Как человек, который в былые годы знал массу инсайдов, хоть и старался их не распространять, могу сказать, что даже ведущие политики обладают знаниями о куче неведомой х*рни. При этом тайные знания разных политиков почти всегда противоречат друг другу.

Чаще эта х*рня замешана на профессиональном заболевании тех, кто поварился в этой каше хотя бы несколько лет, — паранойи. Все считают, что другие плетут происки. Если деревья качаются, давайте подумаем, кому это выгодно.

То есть 90% тайных знаний или параноидальная чушь, или бесполезная внутряковая х*рь, или заведомая ложь, которую хотят впарить через тебя доверчивым читателям. Попадаются интересные истории, но как раз их обычно просят на публику не выносить.

Никто не знает, когда будут выборы, потому что они будут после окончания действия военного положения, а оно хз когда закончится.

Политики всегда держат выборы в уме, но иногда начинают готовиться к ним интенсивнее. Сейчас из-за Трамп-эффекта случился приступ очередной активности. Но это не тайное знание, что война вот-вот закончится, а "давайте что-то сделаем, а то вдруг она закончится, а мы не готовы".

Имхо, на этой волне, начитавшись про успехи румынского тиктокера, пиарщики Бойко решили потестировать тему. И вышло то, что вышло — сетевое возмущение вырыганной ватной белибердой.

Что грозит Бойко? Ничего.

Бойко и Ко — самые удобные партнеры "слуг" по необъявленной коалиции.

У самих "слуг" голосов давным-давно не хватает, хоть формально во фракции больше 226 депутатов. Они даже откровенно спалившуются мразоту из фракции не выгоняют, чтобы не упасть ниже ватерлинии.

А опзжшники понимают, что их очень просто хлопнуть, и никто при этом не заплачет. Поэтому радостно сотрудничают с властью, регулярно предоставляя недостающие голоса.

Другие фракции более строптивы, поэтому привлекать их сложнее. Вот и получается, что люди нашли друг друга, и терять не хотят.

В сухом остатке — Бойко сходил в СБУ, этот поход сфоткали и вывалили в сеть. На этом все.

АПД. Ну разве что еще из комитета исключат, даже не знаю, как Бойко сможет это пережить :)

Источник – публикация Романа Шрайка в Телеграм.