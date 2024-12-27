"Отрицать это невозможно": азербайджанский депутат обвинил Россию в сбитии самолета AZAL

Фактически это первое обвинение, которое высказано России представителем власти Азербайджана

В Азербайджане считают, что именно Россия виновна в крушении пассажирского самолета Embraer E190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). Россияне должны признать вину и принести извинения, но вместо этого они пытаются заметать следы.

Об этом сказал депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков в комментарии информационному агентству Turan. Фактически это первое обвинение, которое высказано России представителем власти Азербайджана.

"Самолёт был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно", — сказал Мусабеков.

Депутат заявил, что виновные в уничтожении самолета должны быть привлечены к уголовной ответственности. Россия должна выплатить компенсации пострадавшим и семьям погибших – как это сделал Азербайджан во время 44-дневной войны 2020 года, когда его ПВО случайно сбила российский военный вертолет.

"Если не будет этого, то отношения, понятно, перетекут в другую плоскость. Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть уведомлено, чтобы сюда никто не прилетал", – добавил он.

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что сначала он направлялся из Баку в Грозный, однако не смог сесть из-за густого тумана. После этого он двинулся в сторону Актау, где упал недалеко от аэропорта. Погибли по меньшей мере 39 человек из 69 находившихся на борту. В первые часы после аварии сообщалось, что причиной падения могло стать столкновение с птицей.

Однако позже стало известно, что причиной авиакатастрофы самолета Embraer 190AR, потерпевшего катастрофу в Казахстане, была работа российской ПВО. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв перед крушением. Кроме того, на корпусе самолета были обнаружены следы, которые можно идентифицировать, как осколочное поражение. Также известно, что аэропорты Грозного и Махачкалы отказались принимать самолет, а вместо этого почему-то отправили его в Актау на другом берегу Каспийского моря – скорее всего рассчитывая, что самолет упадет в воду или разобьется. Во время полета российские системы РЭБ глушили навигационные системы самолета.