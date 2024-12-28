Что будет, если Фицо прекратит поставки электричества в Украину, объяснили эксперты

Украина может получать электроэнергию от Евросоюза через четыре страны

Заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о прекращении поставок Украине электроэнергии, если транзит газа не будет продлен после 1 января 2025 года, не угрожают энергообеспечению Украины. Если Словакия реализует свои угрозы, Украина сможет компенсировать получаемую из этой страны электроэнергию.

Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на директора Центра исследований энергетики Александра Харченко и источники в отрасли. Они единодушны в своем мнении.

"На мой взгляд, серьезных угроз обещание Фицо прервать электроснабжение в Украину реально не несет. Те объемы, которые Украина сегодня выбирает из Европейского союза, мы легко сможем компенсировать через другое подключение и максимум, что может произойти, это Словакия потеряет деньги дополнительно к тем, которые она уж точно потеряет от прекращения транзита газа", — пояснил Харченко.

Собеседники издания, знакомые с вопросом, также прогнозируют, что негативных последствий из-за прекращения поставок электричества из Словакии для Украины не будет. Сейчас наша страна может получать до 2,1 ГВт электроэнергии из Евросоюза через четыре страны: Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию.

"Если одна из этих стран откажется от поставок, то необходимые объемы в допустимых пределах смогут предоставить три других страны", — отметил собеседник.

Напомним, что Украина отказывается продолжать транзит российского газа в Европу после 1 января 2025 года. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может транспортировать газ в страны ЕС, однако только если он не будет российским.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ищет возможность продлить транзит российского газа через Украину. Он раскритиковал решение Киева и пригрозил прекращением поставки электричества в нашу страну.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Reuters со ссылкой на источники сообщил, что российский газовый монополист "Газпром", вероятно, не планирует транзит своего газа через территорию Украины в 2025 году. Также в "Газпроме" ожидают, что экспорт российского "голубого топлива" в страны Европы в 2025 году сократится до 39 млрд кубометров из-за прекращения транзита через украинскую ГТС.