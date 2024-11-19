Какой будет минимальная зарплата в 2025 году

Размер минимальной заработной платы в Украине рассчитывается на основе прожиточного минимума

Верховная Рада Украины 19 ноября приняла Государственный бюджет на 2025 год. Документ содержит важные показатели, влияющие на социальные выплаты и заработные платы украинцев.

"Телеграф" решил узнать, изменится ли минимальная заработная плата в следующем году. Ведь этот показатель является базовым для расчета многих социальных выплат.

Какова будет минимальная зарплата после принятия бюджета-2025

Минимальная заработная плата в 2025 году останется на уровне 8000 гривен в месяц. Почасовая оплата труда будет составлять 48 гривен.

Следует отметить, что размер минимальной заработной платы в Украине рассчитывается на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2025 году он составит 3028 гривен.

Для определения судебных выплат будет применяться расчетная величина минимальной заработной платы в размере 1600 гривен.

Сейчас законопроект о Государственном бюджете ожидает подписи Председателя Верховной Рады и Президента Украины.

Напомним, ранее Телеграф писал, сколько зарабатывают чиновники в Украине и кому из них подняли зарплаты в полтора раза. За последний год произошли заметные изменения в сфере оплаты труда госслужащих.