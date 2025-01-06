Почему Зеленский позволяет себе материться в последнее время, - эксперт

Народу заходят такие формулировки

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время позволяет себе использование нецензурных выражений и народу это заходит. В частности, это делается, чтобы привлечь внимание США и президент Штатов Дональда Трампа.

Об этом сказал политтехнолог Тарас Загородний в эфире телеканала "Киев24". Он, в том числе, прокомментировал и высказывания Зеленского с подкаста с американским блогером Лексом Фридманом, где глава государства выбрал неформальный стиль общения с использованием матов.

"Народу заходит. Как и разговоры про гадалок и т.д. У нас часто удивляются, что некоторые политики пишут о том, что кто-то сказал 20 лет назад. Все это работает. В нашем народе работает и повсюду работает. В Украине есть такая же история, как и в Соединенных Штатах Америки", — отметил Загородний.

Он добавил, что формат подкаста с участием Зеленского позволял такие вольности в высказываниях. И, по его мнению, это больше было рассчитано на американскую аудиторию.

"И главное, что сказал президент, — он снова задал риторический вопрос. Если перефразировать то, что он сказал: "Господин Трамп, вы понты кидали, когда говорили, что будете прекращать войну, или нет?". Это все правильно делается, потому что это работа на Трампа. То есть Зеленский спрашивает публично: "Ты обещал это сделать. Ты обещал сделать это справедливо. Иди и выполняй свои обещания!". Поэтому все нормально было сделано", — считает Загородний.

Также политтехнолог придерживается мнения, что Трамп будет вынужден действовать в интересах Украины, а не России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько раз Зеленский выругался во время подкаста с Фридманом.