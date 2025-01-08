Зеленский вдохновил "Укрпочту" на создание еще одной марки с бранью

На марке хотят изобразить момент подписания Будапештского меморандума

Руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский предложил выпустить новую почтовую марку с эмоциональной цитатой президента Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме. Об этом он сообщил в соцсетях.

Как говорит Смилянский, на марке планируют изобразить историческое фото подписания Будапештского меморандума президентами Леонидом Кучмой, Борисом Ельциным, Джоном Мейджором и Биллом Клинтоном. Рядом предлагается разместить изображение президента Зеленского и его эмоциональную цитату об этом документе "Будапештский меморандум — это х@ня".

Идея возникла после участия Владимира Зеленского в трехчасовом подкасте американского блоггера Лекса Фридмана. Во время разговора президент Украины избрал неформальный стиль общения и эмоционально высказывался по поводу определенных международных договоренностей.

Если предложение Смелянского будет реализовано, это будет вторая почтовая марка "Укрпочты" с эмоциональным высказыванием. Первая такая марка появилась в начале полномасштабного вторжения и содержала цитату украинских пограничников с острова Змеиный, когда они сражались с русским кораблем.

Напомним, политтехнолог Тарас Загородний в эфире телеканала "Киев24" отметил, что такой стиль коммуникации находит отклик среди украинцев. По его словам, подобная манера общения может привлечь дополнительное внимание международных партнеров, в частности, в США.