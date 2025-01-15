Вице-президент ICC Ukraine пишет о необходимых условиях для успешной налоговой реформы

Назначение 31 декабря 2024 года нового руководителя Государственной налоговой службы Украины (ГНС) состоялось в период, когда ведомство оказалось перед рядом серьезных вызовов. Проблемы, которые копились годами, хроническая неэффективность налогового администрирования и критически низкий уровень доверия со стороны бизнеса создают ситуацию, которая требует системных и решительных шагов по реформированию службы.

Новоназначенный глава ГНС Руслан Кравченко – первый с мая 2021 года руководитель налоговой, который будет работать не в статусе "исполняющего обязанности". Важно отметить, что назначение Кравченко состоялось без проведения конкурса, что существенно отличается от практики назначения руководителей других экономических и антикоррупционных органов. В частности, руководителей Государственной таможенной службы и Бюро экономической безопасности планируют избрать в этом году по результатам прозрачных конкурсов с участием международных экспертов. У нового руководителя ГНС нет профильного опыта работы в налоговой сфере – почти всю карьеру он работал на должностях в органах прокуратуры, а в 2023—2024 гг. возглавлял Киевскую ОВА.

Критические проблемы ГНС во взаимодействии с бизнесом и администрировании налогов

Масштабы проблем, которые придется решать новому руководству ГНС, поражают. По данным исследования Всемирного банка, проведенного в 2024 году, украинский бизнес тратит в среднем 74,4 человеко-дня и более 100 тысяч гривен ежегодно только на выполнение налоговых процедур. Для крупных предприятий с оборотом более 80 млн грн эти расходы достигают 400 человеко-дней и почти 900 тысяч гривен в год, что свидетельствует о чрезмерной зарегулированности и бюрократизации.

Серьезное беспокойство вызывает качество работы налоговой службы. По данным опроса, 46,1% предпринимателей сталкивались с нехваткой качественных консультаций со стороны работников ГНС. Около трети респондентов негативно оценивают эффективность работы налоговых инспекторов. При этом только 41,8% опрошенных положительно оценили общую эффективность работы налоговиков, 31% — негативно, а 24,6% не определились или отказались отвечать.

Серьезные нарекания также вызывает качество электронных сервисов ГНС. Хотя около 75% предприятий подают налоговую отчетность в электронном виде через Электронный кабинет налогоплательщика, пользователи жалуются на его неудобство и технические сбои. Более 20% респондентов пожаловались на качество и своевременность электронных сообщений ГНС, 17,1% отметили, что электронный кабинет не сохраняет заполненные формы, а 15,2% испытывали проблемы с получением справок онлайн.

Исследование также выявило существенные проблемы с соблюдением налогового законодательства. По оценкам респондентов, подобные предприятия отражают в налоговой отчетности только 61,1% фактического годового дохода и 52,2% заработной платы. Это свидетельствует о высоком уровне теневой экономики и необходимости системных мер по детенизации.

Особо острой проблемой остается система блокирования налоговых накладных. Массовые проблемы у плательщиков НДС начались с 2022 года после внесения изменений в систему мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков (СМКОР). По данным Совета бизнес-омбудсмена, в 2024 году наибольшее количество жалоб на работу ГНС касалось именно невыполнения налоговой решений судов по разблокированию накладных с НДС. Показательно, что большинство судебных дел решается в пользу налогоплательщиков, что создает дополнительную нагрузку как на бизнес, так и на государственный бюджет.

Вызовы налоговой реформы и международные обязательства

В конце 2024 года ситуация усложнилась из-за принятия закона о повышении налогов. Увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, введение военного сбора для ФЛП в размере 10% от минимальной зарплаты, повышение ставок налога на прибыль для банков и небанковских финансовых учреждений произошло на фоне сомнительных объяснений правительства и парламента относительно нехватки средств. На самом деле, по данным Государственного казначейства, к началу 2025 года остатки на счетах государства достигли рекордных показателей – более 100 млрд грн на едином казначейском счете и 163 млрд грн на валютных счетах.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, налоговые поступления в Украине в 2025 году составят 35,6% ВВП, что является высоким показателем даже для развитых стран. Для развивающихся стран этот показатель составляет в среднем около 20%. Объемы уже предоставленной и обещанной помощи со стороны международных партнеров для Украины будут достаточными для выполнения бюджета 2025 года даже без повышения налогов, что ставит под большое сомнение текущую налоговую политику правительства.

МВФ в своем шестом пересмотре программы "Механизм расширенного финансирования", принятом 20 декабря 2024 года, определяет несколько ключевых обязательств относительно налоговой системы. В частности, необходимо внести изменения в упрощенную систему налогообложения для ограничения злоупотреблений, ввести отчетность для операторов цифровых платформ в соответствии с требованиями ЕС и усилить защиту налоговой информации. Но четкая дорожная карта реформ пока отсутствует.

Успех реформ Государственной налоговой службы будет в значительной степени зависеть от способности нового главы ГНС обеспечить баланс между наполнением бюджета и созданием благоприятных условий для развития бизнеса.

Необходимо наладить конструктивный диалог с общественностью, бизнес-ассоциациями, налогоплательщиками, который отсутствовал при прошлом руководстве налоговой. Качественная обратная связь налоговой с бизнесом является необходимым условием любой успешной реформы.

Для успешного реформирования налоговой службы необходимо сосредоточиться на нескольких ключевых направлениях. Прежде всего, необходима комплексная реформа системы администрирования НДС с внедрением прозрачных критериев оценки рисков и устранением возможностей для коррупционных злоупотреблений. Не менее важна диджитализация налоговых сервисов и модернизация электронного кабинета налогоплательщика.

Особое внимание следует уделить реформе кадровой политики и повышению профессионального уровня работников ГНС. По данным опроса, украинские предприятия тратят в среднем гораздо больше времени на взаимодействие с налоговыми органами по сравнению со странами ЕС. Необходимо также существенно улучшить взаимодействие с налогоплательщиками посредством создания эффективной системы консультаций и упрощения налоговых процедур.

Важным аспектом реформы должно стать внедрение рискоориентированного подхода к налоговому контролю. Согласно данным опроса, доля предприятий, подвергшихся налоговым проверкам, существенно не изменилась в период между 2021 и 2023 годами — около 14% предприятий. При этом крупные предприятия проверяются гораздо чаще: 40,1% компаний, имеющих более 50 работников, сообщили о налоговых проверках.

При этом необходимо избегать дальнейшего необоснованного повышения налоговой нагрузки, сосредоточившись на улучшении администрирования налогов и детенизации экономики. Только системный подход к реформированию ГНС позволит создать эффективную налоговую службу, обеспечивающую справедливый баланс между интересами государства и бизнеса.