Нашли уже полмиллиона богачей. Налоговая проверяет зарубежные счета украинцев

Налоговая может "попросить" владельцев счетов задекларировать деньги и уплатить налоги

В Украине заработал масштабный обмен банковскими данными с другими странами. По первым результатам проверки, почти полмиллиона украинцев держат на зарубежных счетах более 200 тысяч евро.

Налоговая служба Украины уже получила доступ к банковской информации из 123 стран мира. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев подтвердил: украинская налоговая уже начала получать отчеты о счетах граждан за рубежом.

Если налоговая найдет незадекларированный доход, например, по депозиту, она может попросить владельца счета задекларировать деньги и уплатить налоги. Впрочем, как отмечает OBOZREVATEL, пока таких обращений к украинцам не поступало.

"500 тысяч человек для первого этапа обмена – это очень много", – отметила в комментарии изданию консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Проверка будет проходить в два этапа. С 30 сентября 2024 года проверяют счета на сумму от 1 миллиона долларов. С сентября 2025 года возьмутся за меньшие суммы – до 1 миллиона долларов.

Банки должны предупреждать клиентов о передаче данных налоговой. За предоставление ложной информации придется заплатить штраф – 800 тысяч гривен, сообщает издание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что налоговая хочет получить еще больше доступа к счетам украинцев. Изменения могут привести к чрезмерному давлению на налогоплательщиков.