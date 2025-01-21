Журналист и телеведущая Людмила Немыря опубликовала список членов команды Трампа

Готовила для себя список членов Кабинета Трампа, которых он представил на утверждение. Решила выложить, возможно, Вам будет интересно.

Скотт Бессент, из Южной Каролины, на должность Министра финансов

Скотт Бессент — американский инвестор и управляющий хедж-фондом, родился в августе 1962 года в Конвее, Южная Каролина.

Окончил Йельский университет со степенью бакалавра политических наук в 1984 году. Работал в Soros Fund Management, где сыграл ключевую роль в операции "Черная среда" 1992 года, принесшей компании значительную прибыль.В 2015 году основал инвестиционную фирму Key Square Group. В ноябре 2024 года президент Дональд Трамп выдвинул его кандидатуру на пост Министра финансов США.Если его утвердят, Бессент станет первым открытым геем на этой должности и самым высокопоставленным ЛГБТК+ чиновником в истории США.

Памела Бонди, из Флориды, на должность Генерального прокурора

Памела Джо Бонди родилась 17 ноября 1965 года в Тампе, Флорида.Получила степень бакалавра искусств в области уголовного правосудия в Университете Флориды в 1987 году и степень доктора юриспруденции в Юридическом колледже Университета Стетсон в 1990 году. С 2011 по 2019 год занимала пост Генерального прокурора Флориды, став первой женщиной, избранной на эту должность.

В 2020 году была одним из адвокатов президента Дональда Трампа во время его первого судебного разбирательства по делу об импичменте. В ноябре 2024 года избранный президент Трамп объявил о ее номинации на пост Генерального прокурора США.

Дуглас Бургум, из Северной Дакоты, на должность Министра внутренних дел

Дуглас Бургум — американский предприниматель и политик, родился 1 августа 1956 года в Артуре, Северная Дакота. Получил степень бакалавра наук в Университете Северной Дакоты и степень магистра делового администрирования в Стэнфордской школе бизнеса. С 2016 года занимает пост губернатора Северной Дакоты.

Лори Чавес-ДеРемер, из Орегона, на должность Министра труда

Лори Чавес-ДеРемер — американский политик и предприниматель, родилась 7 апреля 1968 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Получила степень бакалавра в области делового администрирования в Университете Южной Калифорнии. С 2010 по 2018 год была мэром города Хэппи-Вэлли, Орегон.

Дуглас Коллинз, из Джорджии, на должность Министра по делам ветеранов

Дуглас Коллинз — американский политик и юрист, родился 16 августа 1966 года в Гейнсвилле, Джорджия. Получил степень бакалавра политических наук в Университете Северной Джорджии и степень доктора юриспруденции в Юридической школе Джорджии.С 2013 по 2021 год представлял 9-й округ Джорджии в Палате представителей США.

Шон Даффи, из Висконсина, на должность Министра транспорта

Шон Даффи — американский политик, прокурор и телеведущий, родился 3 октября 1971 года в Хейворде, Висконсин. Получил степень бакалавра в области маркетинга в Университете Сент-Мэри и степень доктора юриспруденции в Юридической школе Уильяма Митчелла. С 2011 по 2019 год представлял 7-й округ Висконсина в Палате представителей США.

Питер Хегсет, из Теннесси, на должность Министра обороны

Питер Хегсет — американский ветеран и телеведущий, родился 6 июня 1980 года в Форест-Лейк, Миннесота.Получил степень бакалавра искусств в Принстонском университете и степень магистра государственной политики в Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете. После окончания Принстона Хегсет вступил в Национальную гвардию Миннесоты в качестве офицера пехоты.

В 2004 году его подразделение было направлено на базу Гуантанамо, где он командовал пехотным взводом. В 2005–2006 годах служил в Ираке, а в 2012 году участвовал в операции в Афганистане. За свою службу награжден медалью "Бронзовая звезда" и значком боевого пехотинца. С 2007 по 2012 год Хегсет возглавлял организацию Vets For Freedom, поддерживающую ветеранов войн в Афганистане и Ираке. В 2014 году присоединился к телеканалу Fox News в качестве политического комментатора и ведущего.

Роберт Ф. Кеннеди-младший, из Калифорнии, на должность Министра здравоохранения и социальных служб

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший — американский юрист и экологический активист, родился 17 января 1954 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Получил степень бакалавра искусств в Гарвардском университете, степень доктора юриспруденции в Юридической школе Виргинского университета и степень магистра права в Школе права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса.

Говард Латник, из Нью-Йорка, на должность Министра торговли

Говард Латник — американский бизнесмен, родился 14 июля 1961 года в Джерико, Нью-Йорк. Окончил Университет Хаверфорда со степенью бакалавра экономики.

С 1991 года является председателем и генеральным директором компании Cantor Fitzgerald, глобальной финансовой корпорации. Латник стал известен благодаря своему руководству компанией после трагедии 11 сентября 2001 года, когда компания потеряла большинство сотрудников, находившихся в башнях Всемирного торгового центра. Он сыграл ключевую роль в восстановлении компании и создании фонда для помощи семьям погибших.

Линда Макмэн, из Коннектикута, на должность министра образования

Американская бизнесвумен и политик, ранее занимала пост администратора Управления по делам малого бизнеса США с 2017 по 2019 год. Была генеральным директором компании WWE, которую основала вместе с мужем Винсом Макмэном.

Кристи Ноэм, из Южной Дакоты, на должность министра внутренней безопасности

Американский политик-республиканец, губернатор Южной Дакоты с 2019 года. Ранее была членом Палаты представителей США от Южной Дакоты с 2011 по 2019 год.

Марко Рубио, из Флориды, на должность государственного секретаря

Американский политик, член Республиканской партии. Является одним из ведущих республиканских голосов в Сенате США, представляя штат Флорида с 2011 года.

Участвовал в разработке и продвижении законодательства, направленного на укрепление национальной безопасности и экономического роста.

Был ключевым членом "Банды восьми" — группы сенаторов, предложившей масштабную реформу иммиграционного законодательства в 2013 году (хотя реформа так и не была принята).

Рубио — сын кубинских эмигрантов, что сделало его важным голосом в вопросах, касающихся Латинской Америки, особенно в отношении политики США по отношению к Кубе и Венесуэле. Он выступал за сохранение санкций против Кубы и осуждал авторитарные режимы в регионе. Участвовал в праймериз Республиканской партии, позиционируя себя как представитель нового поколения консерваторов.

Несмотря на сильное начало, его кампания не смогла выдержать конкуренцию с Дональдом Трампом, и он выбыл из гонки в марте 2016 года. Является активным критиком Китая, России и Ирана, выступая за усиление санкций и защиту интересов США в международной арене.Один из сторонников жесткой политики против вмешательства иностранных держав в дела США.Известен своей поддержкой традиционных семейных ценностей, религиозной свободы и защиты права на жизнь.

Активно выступает за снижение налогов, уменьшение государственного долга и поддержку малого бизнеса.

Марко Рубио — влиятельный политик, представляющий баланс между традиционными консервативными ценностями и интересами новых поколений.

Элиза Стефаник, из Нью-Йорка, на должность представителя США при ООН с рангом посла

Американский политик, член Палаты представителей США от штата Нью-Йорк с 2015 года.Член Республиканской партии, известна своей поддержкой Дональда Трампа.

Келли Леффлер, из Джорджии, на должность администратора Управления по делам малого бизнеса

Американская бизнесвумен и политик, была сенатором США от Джорджии с января по декабрь 2020 года. До политической карьеры занимала руководящие должности в финансовом секторе.

Джон Рэтклифф, из Техаса, на должность директора Центрального разведывательного управления

Американский политик и юрист, ранее занимал пост директора Национальной разведки США с 2020 по 2021 год.Был членом Палаты представителей США от Техаса с 2015 по 2020 г

Назначен директором Национальной разведки США в мае 2020 года в администрации Дональда Трампа. Руководил координацией работы 17 разведывательных агентств США, включая ЦРУ, АНБ и ФБР. Под его руководством акцент был сделан на угрозах со стороны Китая, России и Ирана. В 2021 году опубликовал доклад, подчеркивающий влияние Китая как главной стратегической угрозы для США.

Служил в Палате представителей США от штата Техас с 2015 по 2020 год. Был членом Комитета по разведке Палаты представителей, где активно участвовал в расследованиях, связанных с иностранным вмешательством в выборы и злоупотреблениями в разведывательных структурах. До политической карьеры занимал пост федерального прокурора.Возглавлял расследования по делам, связанным с терроризмом, мошенничеством и нарушениями правопорядка. Являлся критиком действий ФБР и разведывательных агентств, особенно в отношении расследования предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года.

Поддерживал Трампа, защищая его политику в вопросах национальной безопасности.

Был одним из главных союзников Дональда Трампа в Конгрессе, выступая в защиту его решений и политических инициатив.

Рэтклифф известен как один из самых ярых защитников жесткой политики США в области национальной безопасности и борьбы с иностранными угрозами.

Рассел Воут, из Вирджинии, на должность директора Управления по вопросам управления и бюджета

Американский политик, ранее занимал эту должность с 2020 по 2021 год в администрации Дональда Трампа. До этого был заместителем директора этого же управления.

Ли Зелдин, из Нью-Йорка, на должность администратора Агентства по охране окружающей среды

Американский политик, член Палаты представителей США от штата Нью-Йорк с 2015 по 2023 год.Член Республиканской партии, известен своей поддержкой экологических инициатив.

Источник: пост Людмилы Немыри в Facebook.