Попала под раздачу: Трамп оконфузился с Испанией (видео)

Трамп удивил своим заявлением журналистов

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома назвал Испанию членом "БРИКС", хотя она не входит в это объединение. Также он посоветовал журналистам "изучить этот вопрос".

Об этом сообщает CNN. При этом Трамп вновь пригрозил ввести против стран-членов организации "Брикс" пошлины в размере "по меньшей мере 100%".

После вступления в должность Дональд Трамп начал активно подписывать десятки указов. Один из присутствовавших при этом журналистов задал ему вопрос по поводу стран-членов НАТО со "слишком низкими расходами на оборону". В качестве примера он привел Испанию и Францию.

Дональд Трамп в ответ на вопрос внезапно заявил, что Испания входит в объединение "БРИКС" и ее расходы на оборону действительно очень маленькие. После этого он вновь пригрозил ввести против стран "БРИКС" пошлины в размере "по меньшей мере 100%".

"Это страна БРИКС, Испания. Знаете, что такое страна БРИКС? Изучите этот вопрос", — заявил Трамп журналисту.

Стоит отметить, что Испания не является членом объединения "Брикс" и никогда туда не входила.

Что такое "Брикс"

БРИКС – это аббревиатура, обозначающая экономический и политический союз пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Группа была основана для содействия экономическому сотрудничеству, политическому диалогу и поиску альтернативных путей достижения глобального развития, независимых от западных финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк.

Страны БРИКС занимают около 40% населения мира и составляют более 25% мирового ВВП (на 2023 год).

Недавно к БРИКСу официально присоединилась Индонезия. Теперь в него входят Бразилия, Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Индонезия.

Как сообщал "Телеграф", в начале декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что страны, являющиеся членами организации БРИКС, должны оставить мнения о том, чтобы найти альтернативу доллару США в международной торговле. Если они попытаются создать собственную квазивалюту или заменить чем-то доллар, расплата будет быстрой и неизбежной — 100% торговая пошлина.

Напомним, на инаугурации Трампа было по меньшей мере три украинки. Одной из них была Александра Николаенко, Мисс Украина 2001, прибывшая на инаугурацию вместе со своим мужем, миллиардером Филом Раффином. Вторая – Оксана Маркарова, посол Украины в Соединенных Штатах, а третья — бывший премьер Украины Юлия Тимошенко, которую заметили на инаугурационном молебне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп представил список членов своей новой администрации. Уже известно кто туда попал.