Трамп зібрав довкола союзників. Хто працюватиме у його Кабінеті - Людмила Немиря
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Журналіст та телеведуча Людмила Немиря опублікувала список членів команди Трампа
Готувала для себе список членів Кабінету Трампа, яких він подав на затвердження. Вирішила викласти, можливо Вам буде цікаво.
Скотт Бессент, з Південної Кароліни, на посаду Міністра фінансів
Скотт Бессент — американський інвестор і керуючий хедж-фондом, народився в серпні 1962 року в Конвеї, Південна Кароліна.
Закінчив Єльський університет зі ступенем бакалавра політичних наук у 1984 році. Працював у Soros Fund Management, де відіграв ключову роль в операції "Чорне середовище" 1992 року, що принесла компанії значний прибуток. У 2015 році заснував інвестиційну фірму Key Square Group. У листопаді 2024 року президент Дональд Трамп висунув його кандидатуру на посаду Міністра фінансів США. Якщо його затвердять, Бессент стане першим відкритим геєм на цій посаді і найвищим ЛГБТК+ чиновником в історії США.
Памела Бонді з Флориди на посаду Генерального прокурора
Памела Джо Бонді народилася 17 листопада 1965 року в Тампі, Флорида. Отримала ступінь бакалавра мистецтв у галузі кримінального правосуддя в Університеті Флориди у 1987 році та ступінь доктора юриспруденції в Юридичному коледжі Університету Стетсон у 1990 році. З 2011 по 2019 рік обіймала посаду Генерального прокурора Флориди, ставши першою жінкою, обраною на цю посаду.
У 2020 році була одним із адвокатів президента Дональда Трампа під час його першого судового розгляду у справі про імпічмент. У листопаді 2024 року обраний президент Трамп оголосив про її номінацію на посаду Генерального прокурора США.
Дуглас Бургум, із Північної Дакоти, на посаду Міністра внутрішніх справ
Дуглас Бургум – американський підприємець та політик, народився 1 серпня 1956 року в Артурі, Північна Дакота. Здобув ступінь бакалавра наук в Університеті Північної Дакоти та ступінь магістра ділового адміністрування у Стенфордській школі бізнесу. З 2016 року обіймає посаду губернатора Північної Дакоти.
Лорі Чавес-ДеРемер з Орегону на посаду Міністра праці
Лорі Чавес-ДеРемер — американський політик та підприємець, народилася 7 квітня 1968 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Здобула ступінь бакалавра в галузі ділового адміністрування в Університеті Південної Каліфорнії. З 2010 по 2018 рік була мером міста Хеппі-Веллі, Орегон.
Дуглас Коллінз, з Джорджії, на посаду Міністра у справах ветеранів
Дуглас Коллінз — американський політик і юрист, народився 16 серпня 1966 року в Гейнсвіллі, Джорджія. Здобув ступінь бакалавра політичних наук в Університеті Північної Джорджії та ступінь доктора юриспруденції в Юридичній школі Джорджії. З 2013 по 2021 рік представляв 9-й округ Джорджії в Палаті представників США.
Шон Даффі, з Вісконсіна, на посаду Міністра транспорту
Шон Даффі — американський політик, прокурор і телеведучий, народився 3 жовтня 1971 року в Хейворді, Вісконсін. Здобув ступінь бакалавра в галузі маркетингу в Університеті Сент-Мері та ступінь доктора юриспруденції в Юридичній школі Вільяма Мітчелла. З 2011 до 2019 року представляв 7-й округ Вісконсіна в Палаті представників США.
Пітер Хегсет, із Теннессі, на посаду Міністра оборони
Пітер Хегсет — американський ветеран і телеведучий, народився 6 червня 1980 року у Форест-Лейк, Міннесота. Отримав ступінь бакалавра мистецтв у Прінстонському університеті та ступінь магістра державної політики у Школі управління імені Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському університеті. Після закінчення Прінстона Хегсет вступив до Національної гвардії Міннесоти як офіцера піхоти.
У 2004 році його підрозділ був направлений на базу Гуантанамо, де він командував піхотним взводом. У 2005–2006 роках служив в Іраку, а у 2012 році брав участь в операції в Афганістані. За свою службу нагороджений медаллю "Бронзова зірка" та значком бойового піхотинця. З 2007 по 2012 рік Хегсет очолював організацію Vets For Freedom, яка підтримує ветеранів воєн в Афганістані та Іраку. У 2014 році приєднався до телеканалу Fox News як політичний коментатор і ведучий.
Роберт Ф. Кеннеді-молодший з Каліфорнії на посаду Міністра охорони здоров’я та соціальних служб
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший — американський юрист та екологічний активіст, народився 17 січня 1954 року у Вашингтоні, округ Колумбія. Здобув ступінь бакалавра мистецтв у Гарвардському університеті, ступінь доктора юриспруденції у Юридичній школі Віргінського університету та ступінь магістра права у Школі права та дипломатії Флетчера при Університеті Тафтса.
Говард Латнік, з Нью-Йорка, на посаду Міністра торгівлі
Говард Латнік — американський бізнесмен, народився 14 липня 1961 року в Джеріко, Нью-Йорк. Закінчив Університет Хаверфорда зі ступенем бакалавра економіки.
З 1991 року є головою та генеральним директором компанії Cantor Fitzgerald, глобальної фінансової корпорації. Латник став відомий завдяки своєму керівництву компанією після трагедії 11 вересня 2001 року, коли компанія втратила більшість співробітників, які перебували у вежах Світового торгового центру. Він відіграв ключову роль у відновленні компанії та створенні фонду для допомоги сім’ям загиблих.
Лінда Макмен, з Коннектикуту, на посаду міністра освіти
Американська бізнесвумен і політик, яка раніше обіймала посаду адміністратора Управління у справах малого бізнесу США з 2017 по 2019 рік. Була генеральним директором компанії WWE, яку заснувала разом із чоловіком Вінсом Макменом.
Крісті Ноем, з Південної Дакоти, на посаду міністра внутрішньої безпеки
Американський політик-республіканець, губернатор Південної Дакоти з 2019 року. Раніше була членом Палати представників США від Південної Дакоти з 2011 до 2019 року.
Марко Рубіо, з Флориди, на посаду державного секретаря
Американський політик, член Республіканської партії. Є одним із провідних республіканських голосів у Сенаті США, представляючи штат Флорида з 2011 року.
Брав участь у розробці та просуванні законодавства, спрямованого на зміцнення національної безпеки та економічного зростання.
Був ключовим членом "Банди восьми" — групи сенаторів, яка запропонувала масштабну реформу імміграційного законодавства у 2013 році (хоча реформу так і не було прийнято).
Рубіо — син кубинських емігрантів, що зробило його важливим голосом у питаннях Латинської Америки, особливо щодо політики США стосовно Куби та Венесуели. Він виступав за збереження санкцій проти Куби та засуджував авторитарні режими у регіоні. Брав участь у праймеріз Республіканської партії, позиціонуючи себе як представник нового покоління консерваторів.
Попри сильний початок, його кампанія не змогла витримати конкуренцію з Дональдом Трампом, і він вибув із гонки у березні 2016 року. Є активним критиком Китаю, Росії та Ірану, виступаючи за посилення санкцій та захист інтересів США у міжнародній арені. політики проти втручання іноземних держав у справи США. Відомий своєю підтримкою традиційних сімейних цінностей, релігійної свободи та захисту права на життя.
Активно виступає за зниження податків, зменшення державного боргу та підтримку малого бізнесу.
Марко Рубіо — впливовий політик, який становить баланс між традиційними консервативними цінностями та інтересами нових поколінь.
Еліза Стефаник, з Нью-Йорка, на посаду представника США при ООН із рангом посла
Американський політик, член Палати представників США від штату Нью-Йорк з 2015 року. Член Республіканської партії, відома своєю підтримкою Дональда Трампа.
Келлі Леффлер з Джорджії на посаду адміністратора Управління у справах малого бізнесу
Американський бізнес-вумен і політик, був сенатором США від Джорджії з січня по грудень 2020 року. До політичної кар’єри обіймала керівні посади у фінансовому секторі.
Джон Реткліфф з Техасу на посаду директора Центрального розвідувального управління
Американський політик та юрист, раніше обіймав посаду директора Національної розвідки США з 2020 по 2021 рік. Був членом Палати представників США від Техасу з 2015 по 2020 р.
Призначений директором Національної розвідки США у травні 2020 року в адміністрації Дональда Трампа. Керував координацією роботи 17 розвідувальних агенцій США, включаючи ЦРУ, АНБ та ФБР. Під його керівництвом акцент було зроблено на погрозах з боку Китаю, Росії та Ірану. У 2021 році опублікувала доповідь, що наголошує на впливі Китаю як головної стратегічної загрози для США.
Служив у Палаті представників США від штату Техас із 2015 по 2020 рік. Був членом Комітету з розвідки Палати представників, де брав активну участь у розслідуваннях, пов’язаних з іноземним втручанням у вибори та зловживаннями у розвідувальних структурах. До політичної кар’єри обіймав посаду федерального прокурора. Очолював розслідування у справах, пов’язаних з тероризмом, шахрайством та порушеннями правопорядку. Був критиком дій ФБР та розвідувальних агентств, особливо щодо розслідування передбачуваного втручання Росії у вибори 2016 року.
Підтримував Трампа, захищаючи його політику у питаннях національної безпеки.
Був одним із головних союзників Дональда Трампа у Конгресі, виступаючи на захист його рішень та політичних ініціатив.
Реткліфф відомий як один із найзапекліших захисників жорсткої політики США в галузі національної безпеки та боротьби з іноземними загрозами.
Рассел Воут, з Вірджинії, на посаду директора Управління з питань управління та бюджету
Американський політик, який раніше обіймав цю посаду з 2020 по 2021 рік в адміністрації Дональда Трампа. До цього був заступником директора цього ж управління.
Лі Зелдін, з Нью-Йорка, на посаду адміністратора Агентства з охорони навколишнього середовища
Американський політик, член Палати представників США від штату Нью-Йорк з 2015 по 2023 рік. Член Республіканської партії відомий своєю підтримкою екологічних ініціатив.
Джерело: пост Людмили Немирі у Facebook.
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