Специалист по этикету и моделированию поведения Анна Чаплыгина оценила инаугурацию Трампа

Об инаугурации Дональда Трампа

Во вчерашнем торжестве я особо ждала одного момента — приезда четы Трампов на чаепитие в Белый дом. Этот момент интересен тем, что в предыдущий раз Дональд Трамп Меланию "потерял". Вышел из автомобиля и, не дожидаясь, пока супруга выйдет, обойдет машину и подойдет к нему, чтобы пройти дальше как пара, стремительно пошел к Бараку и Мишель Обама один. А Мелании пришлось одиноко его догонять и держать лицо.

Этот ляп тогда ярко обсуждали в СМИ, сравнивая поведение Трампа и Обамы в отношении своих супруг. Именно в этом промахе стали подозревать причину дальнейшей "мести" Мелании. Она больше не старалась держать лицо. Большую часть времени на предыдущей инаугурации и на последующих мероприятиях отсутствие эмоций на ее лице вызвало в сети волну мемов "Мелания, подай знак, если тебе нужна помощь".

В этот раз Дональд Трамп смирно стоял у автомобиля, пока к нему не подошла супруга. Предполагаю, была проведена работа. А с широкой публикой Мелания поступила превентивно и дерзко — в принципе скрыв свои эмоции от чужих глаз за широкими полями шляпы. Коварно и тонко. Что, впрочем, не дало избежать новых мемов.

Вне контекста образ Мелании был красив и элегантен. Но в контексте торжества и ее роли — это исключительно завуалированный щелчок по носу. Завуалированный настолько искусно, что и щелчком назвать сложно. Кажется, что показалось. "Я дам вам на себя смотреть, но не видеть". Полная приватность при максимальной публичности. Вспоминается Джуд Лоу в сериале "Молодой Папа": "Папа будет как рок-звезда! Все знают, что он есть, но никто пока не видел. А увидите вы меня, лишь когда покаетесь в своих грехах".

Элегантно и уместно выглядела Иванка Трамп. Приглушенный зеленый цвет наряда позволял и выделяться на фоне других почетных гостей, и не привлекать внимания больше, чем допустимо. И именно так могла выглядеть шляпка на Мелании, если бы у широких полей не было особой задачи. Кроме сокрытия глаз и эмоций, не дать никому возможности приблизиться для поцелуя. Кажется, все-таки поцеловать Меланию удалось лишь Дональду Трампу и не с первой попытки.

Диссонанса широкополой шляпе добавляло еще и то, что основная часть инаугурационных мероприятий проходила в закрытом помещении. А изначальная задача широких полей — защита от солнца.

Погодные обстоятельства в принципе снизили эффект торжественности мероприятия. Из-за холода и сценария мероприятия, участники и гости были одеты в разнобой, что не добавляло картинке лоска. Одни гости в верхней одежде и головных уборах, другие тут же в платьях с коротким рукавом. Кто-то успел снять верхнюю одежду, кто-то решил остаться в ней.

И здесь важная деталь, которую рекомендую взять себе на заметку. Находясь в помещении, где прохладно, мы верхнюю одежду снимаем и накидываем себе на плечи, если нам зябко. Но мы не остаемся с руками в рукавах. Так уместно находиться в проходном публичном месте, например, на вокзале. Именно такое неловкое впечатление вчера и возникало.

Конечно, у нас особый случай, из-за особой публичности самого мероприятия основным участникам нужно было быть в безупречном образе, где не всегда есть время для переодеваний и поправки причесок и макияжа.

Что ж, вчерашняя церемония — пример того, что порой в целях безопасности и здоровья приходится выбирать между плохим решением и еще худшим (заморозить всех на открытом воздухе). Просто делать лучшее из того, что возможно, зная, что это не будет совершенно и изящно.

P.S. А сколько оттенков синего вчера можно было наблюдать в мужских костюмах. Удовольствие же для глаз. И когда в украинском бизнесе говорят, что кому-то уже можно появляться в чем попало, потому что "да ему уже можно", просто предлагаю посмотреть на ребят на последнем фото. Думаю, этим парням "можнее" всех остальных, но нет, корона ни у кого не упала. Как и надеть смокинги вечером ранее.

Источник: пост Анны Чаплыгиной в Facebook.