Фахівець з етикету та моделювання поведінки Ганна Чаплигіна оцінила інавгурацію Трампа

Про інавгурацію Дональда Трампа.

У вчорашньому урочистості я особливо чекала одного моменту — приїзду подружжя Трампів на чаювання до Білого дому. Цей момент цікавий тим, що попереднього разу Дональд Трамп Меланію "втратив". Вийшов із автомобіля і, не чекаючи, поки дружина вийде, обійде машину і підійде до нього, щоб пройти далі як пара, стрімко пішов до Барака та Мішель Обама один. А Меланії довелося самотньо його наздоганяти та тримати обличчя.

Цей ляп тоді яскраво обговорювали у ЗМІ, порівнюючи поведінку Трампа та Обами щодо своїх подружжя. Саме в цьому промаху почали підозрювати причину подальшої "містки" Меланії. Вона більше не намагалася тримати обличчя. Більшу частину часу на попередній інавгурації та на наступних заходах відсутність емоцій на її обличчі викликала в мережі хвилю мемов "Меланія, подай знак, якщо тобі потрібна допомога".

На цей раз Дональд Трамп смирно стояв біля автомобіля, поки до нього не підійшла дружина. Припускаю, було проведено роботу. А з широкою публікою Меланія вчинила превентивно і зухвало — у принципі приховавши свої емоції від чужих очей за широкими полями капелюха. Підступно та тонко. Що, зрештою, не дало уникнути нових мемів.

Поза контекстом образ Меланії був гарний і елегантний. Але в контексті урочистості та її ролі — це виключно завуальоване клацання по носі. Завуальований настільки майстерно, що й клацанням назвати складно. Здається, що здалося. "Я дам вам на себе дивитись, але не бачити". Повна приватність за максимальної публічності. Згадується Джуд Лоу в серіалі "Молодий Тато": "Тато буде як рок-зірка! Всі знають, що він є, але ніхто поки не бачив. А побачите ви мене, лише коли покаєтеся у своїх гріхах".

Елегантно та доречно виглядала Іванка Трамп. Приглушений зелений колір вбрання дозволяв і виділятися на тлі інших почесних гостей, і не привертати більше уваги, ніж припустимо. І саме так міг виглядати капелюшок на Меланії, якби широкі поля не мали особливого завдання. Крім приховування очей та емоцій, не дати нікому можливості наблизитися для поцілунку. Здається, таки поцілувати Меланію вдалося лише Дональду Трампу і не з першої спроби.

Дисонансу крислатому капелюсі додавало ще й те, що основна частина інавгураційних заходів проходила в закритому приміщенні. А початкове завдання широких полів – захист від сонця.

Погодні обставини, в принципі, знизили ефект урочистості заходу. Через холод та сценарій заходу, учасники та гості були одягнені у різнобій, що не додавало картинці лиску. Одні гості у верхньому одязі та головних уборах, інші тут же у сукнях із коротким рукавом. Хтось встиг зняти верхній одяг, хтось вирішив залишитись у ньому.

І тут важлива деталь, яку рекомендую взяти собі на замітку. Перебуваючи в приміщенні, де прохолодно, ми верхній одяг знімаємо і накидаємо собі на плечі, якщо нам мерзлякувато. Але ми не залишаємося з руками у рукавах. Так доречно перебувати у прохідному громадському місці, наприклад, на вокзалі. Саме таке незручне враження вчора виникало.

Звичайно, у нас особливий випадок, через особливу публічність самого заходу основним учасникам потрібно було бути в бездоганному образі, де не завжди є час для перевдягань та виправлення зачісок та макіяжу.

Що ж, вчорашня церемонія — приклад того, що часом з метою безпеки та здоров’я доводиться вибирати між поганим рішенням та ще гіршим (заморозити всіх на відкритому повітрі). Просто робити найкраще з того, що можливо, знаючи, що це не буде досконало та витончено.

PS А скільки відтінків синього вчора можна було спостерігати у чоловічих костюмах. Насолода ж для очей. І коли в українському бізнесі кажуть, що комусь уже можна з’являтися будь-що, бо "та йому вже можна", просто пропоную подивитися на хлопців на останньому фото. Думаю, цим хлопцям "можніше" решти, але ні, корона ні в кого не впала. Як і вдягнути смокінги ввечері раніше.

Джерело: пост Ганни Чаплигіної у Facebook.