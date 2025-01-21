Российский журналист Александр Невзоров высказался о словах и действиях Дональда Трампа

Трамп сообщил о том, что его главной заботой будет миротворчество.

Следует помнить, что примерно такие же цели ставили себе Чингиз-хан и Кир Великий. Они тоже хотели того, чтобы всюду был мир и поэтому десятками давили страны и народы, а все ради порядка и мирного неба над головой уцелевших.

Так что истинное миротворчество — весьма кровавая работенка. Вряд ли эпоха тик-тока благоприятствует наведению всепланетного порядка.

Пока что Трамп громыхает, но ловит блох: он открутил бошку ВОЗу, сократил сексуальное разнообразие homo на территории США, покончил с надоевшим нытьем "о климате" и наломал еще каких-то мелких дров.

Особого влияния на миропорядок все это не окажет.

Проблемы трансгендеров, кроме самих трансов, никого вообще не волнуют, а ВОЗ прикармливать глупо; помимо спекуляции вакцинами она бессильна и не собирается помогать даже в деле остановки расползания русской чумы.

Источник: пост Александра Невзорова в Telegram.