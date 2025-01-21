Російський журналіст Олександр Невзоров висловився про слова та дії Дональда Трампа

Трамп повідомив про те, що його головною турботою буде миротворчість.

Слід пам’ятати, що такі самі цілі ставили собі Чингісхан і Кір Великий. Вони теж хотіли того, щоб усюди був мир і тому десятками тиснули країни та народи, а все заради порядку та мирного неба над головою вцілілих.

Отже, справжня миротворчість — вельми кривава робітка. Навряд чи епоха тік-току сприяє наведенню всепланетного порядку.

Поки що Трамп гуркотить, але ловить бліх: він відкрутив бошку ВООЗу, скоротив сексуальну різноманітність homo на території США, покінчив із набридлим ниттям "про клімат" і наламав ще якихось дрібних дров.

Особливого впливу на світовий порядок все це не вплине.

Проблеми трансгендерів, крім самих трансів, нікого взагалі не хвилюють, а ВООЗ підгодовувати нерозумно; Крім спекуляції вакцинами вона безсила і збирається допомагати навіть у справі зупинки розповзання російської чуми.

Джерело: пост Олександра Невзорова в Telegram.