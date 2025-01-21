Поки що Трамп гуркотить, але ловить бліх - Олександр Невзоров
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Російський журналіст Олександр Невзоров висловився про слова та дії Дональда Трампа
Трамп повідомив про те, що його головною турботою буде миротворчість.
Слід пам’ятати, що такі самі цілі ставили собі Чингісхан і Кір Великий. Вони теж хотіли того, щоб усюди був мир і тому десятками тиснули країни та народи, а все заради порядку та мирного неба над головою вцілілих.
Отже, справжня миротворчість — вельми кривава робітка. Навряд чи епоха тік-току сприяє наведенню всепланетного порядку.
Поки що Трамп гуркотить, але ловить бліх: він відкрутив бошку ВООЗу, скоротив сексуальну різноманітність homo на території США, покінчив із набридлим ниттям "про клімат" і наламав ще якихось дрібних дров.
Особливого впливу на світовий порядок все це не вплине.
Проблеми трансгендерів, крім самих трансів, нікого взагалі не хвилюють, а ВООЗ підгодовувати нерозумно; Крім спекуляції вакцинами вона безсила і збирається допомагати навіть у справі зупинки розповзання російської чуми.
Джерело: пост Олександра Невзорова в Telegram.
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