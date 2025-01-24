У Путина сделали заявление о готовности к переговорам с Трампом

Россия демонстрирует готовность к диалогу со Штатами

Глава России Владимир Путин готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом. Кремль "ждет сигналов" со стороны Соединенных Штатов.

"Путин готов, мы ждем сигналов", – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 24 января, его слова цитируют росСМИ.

При этом возможных сроков такого разговора он не назвал. Представитель Кремля уклончиво ответил на вопрос, может ли это произойти в ближайшие выходные.

"Здесь трудно гадать на кофейной гуще. Если что-то будет, мы вас проинформируем", — заявил Песков.

Стоит отметить, что на днях Путин прервал правительственное совещание из-за срочного международного телефонного разговора. Главе Кремля звонил президент Гвинеи Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который является одним из переговорщиков по Украине.

Как сообщал "Телеграф", Путин поздравил Дональда Трампа с инаугурацией и вступлением в должность и заявил о желании начать переговоры по ситуации в Украине. Он добавил, что в РФ готовы к "диалогу с новой американской администрацией и поддержанию равноправных отношений".

В свою очередь Трамп опубликовал пост в соцсетях, в котором призвал Россию немедленно остановить войну против Украины. Если этого не будет сделано, США установит высокие налоги, пошлины и санкции на все, что РФ продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам. При этом он добавил, что любит российский народ и имеет хорошие отношения с Владимиром Путиным.