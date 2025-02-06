Директор Института мировой политики Евгений Магда специально для "Телеграфа" объяснил позицию России по переговорам с Украиной

Позиция Москвы весьма понятна. Дело в том, что между Москвой и Вашингтоном, очевидно, длятся непубличные переговоры по широкому комплексу вопросов.

И то, что Песков подтверждает, что такой диалог оживился, это антитезис на неуступчивость Байдена. Реальная или не реальная, но неуступчивость. Это первое.

А второе это то, почему Песков артикулирует готовность к переговорам с Зеленским. Я думаю, что таким образом Россия демонстрирует в целом свою относительную договороспособность. С одной простой причины — им на сегодняшний момент объективно вести переговоры выгодно.

Потому что они уже имеют позицию США относительно того, что надо как можно быстрее закончить войну. Также они имеют позицию относительно того, что они не пойдут с захваченных украинских территорий. И это, я думаю, полностью соответствует их текущему видению.

Поэтому ничего странного в этом нет. И то как Россия себя позиционирует, это свидетельство того, что она заигрывает с Трампом. Заявление Путина о европейских лидерах, которые "как собачки прибегут к Трампу" она тоже весьма показательна.

То есть они хотят обменять свою лояльность идеям Трампа на возможность при первом удобном случае разорвать Украину. Это надо понимать, это надо доносить к нашим западным партнерам. И использовать как можно больше европейских партнеров, чтобы говорить об этом с нашими американскими контрагентами, которые на протяжении длительного времени были нашими стратегическими партнерами, но теперь хотят превратиться на наших, к сожалению, посредников. Что Украине объективно невыгодно.