У Путина вдруг заявили о готовности к переговорам с Зеленским: политолог объяснил, почему Кремль сменил риторику

Политолог считает, что за кулисами у Вашингтона и Кремля контакты

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя раньше в Кремле категорически отказывались от такой возможности. В вопросе переговоров "не должно быть места эмоциям", но нужен "юридический анализ и абсолютный прагматизм", говорит представитель Путина.

Об этом Песков заявил на брифинге 5 февраля. Несмотря на это, он продолжил ставить под сомнение легитимность украинского президента. Украинский политолог Алексей Якубин специально для "Телеграфа" объяснил, с чем связаны подобные заявления Пескова.

Причиной такого резкого изменения риторики, по мнению политолога, является активизация переговоров между США и Россией по завершению войны. По его словам, несмотря на отсутствие официальных контактов между Путиным и Трампом, общение может происходить на личном уровне.

"Если мы говорим о Вашингтоне и Кремле, то эти заявления Пескова очень и очень показательны. Несмотря на то, что официально у Путина говорили, что никакого официального контакта между Путиным и Трампом не было, но, скорее всего, на частном уровне все же есть контакт", — отмечает Алексей Якубин.

Также политолог объяснил, почему Трамп так долго не звонит Путину, хотя это было анонсировано уже давно. "Пауза между анонсом предстоящего разговора президента США Трампа с Путиным и самим звонком связана с разработкой определенного алгоритма между Вашингтоном и Москвой по поводу завершения российско-украинской войны, который должны согласовать с Киевом", – отметил Якубин.

Эксперт считает, что официальное объявление о телефонном разговоре двух лидеров состоится только после достижения конкретных результатов. По его словам, базой для переговоров может стать план Келлога, представленный в апреле.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Белом Доме нет единой позиции по отношению к Украине. Поэтому в администрации Трампа произошел раскол.