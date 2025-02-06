Директор Інституту світової політики Євген Магда спеціально для "Телеграфа" пояснив позицію Росії щодо переговорів з Україною

Позиція Москви дуже зрозуміла. Річ у тому, що між Москвою та Вашингтоном, очевидно, тривають непублічні переговори щодо широкого комплексу питань.

І те, що Пєсков підтверджує, що такий діалог пожвавився, це антитеза на непоступливість Байдена. Реальна чи реальна, але непоступливість. Це перше.

А друге це те, чому Пєсков артикулює готовність до переговорів із Зеленським. Я думаю, що таким чином Росія демонструє загалом свою відносну договороспроможність. З однієї простої причини — їм на сьогодні об’єктивно вести переговори вигідно.

Тому що вони вже мають позицію США щодо того, що треба якнайшвидше закінчити війну. Також вони мають позицію щодо того, що вони не підуть із захоплених українських територій. І це, я думаю, повністю відповідає їхньому поточному баченню.

Тому нічого дивного у цьому немає. І те, як Росія себе позиціонує, це свідчення того, що вона заграє з Трампом. Заява Путіна про європейських лідерів, які "як собачки прибіжать до Трампа", вона теж дуже показова.

Тобто вони хочуть обміняти свою лояльність ідеям Трампа на можливість за першої нагоди розірвати Україну. Це треба розуміти, це треба доносити до наших західних партнерів. І використовувати якнайбільше європейських партнерів, щоб говорити про це з нашими американськими контрагентами, які тривалий час були нашими стратегічними партнерами, але тепер хочуть перетворитися на наших, на жаль, посередників. Що Україні об’єктивно невигідно.