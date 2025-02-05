В России заявили о готовности к переговорам, однако есть несколько "но"

В РФ хотят, чтобы США "сделали первый шаг"

Российская сторона заявила в очередной раз о готовности вести диалог с новой администрацией президента США Дональда Трампа. Однако в Кремле подчеркнули, что договариваться они собираются в режиме "жесткого торга с учетом реалий на земле", а первый шаг должна сделать Америка.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ответе на официальный запрос от РосСМИ. По его словам, Россия смогла "расстроить планы Байдена" и вернуть себе "законное место в мировой геополитике".

Рябков сообщил о том, что Россия открыта к диалогу с администрацией Дональда Трампа, однако первый шаг к нормализации двусторонних отношений должны сделать США. Переговоры, по его словам, должны базироваться на основе принципов взаимного уважения и равноправия.

"Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий "на земле" и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией. Так что решения и выбор за Дональдом Трампом и его командой", — резюмировал замглавы МИД РФ .

Напомним, о готовности Путина к переговорам с Зеленским пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил сказал на брифинге 5 февраля, пишут росСМИ. Он заявил, что "здесь не может и не должно быть места эмоциям".

Он также добавил, что контакты России и США по линии отдельных ведомств в последнее время усилились. Что подтверждает и Трамп: 4 февраля он заявил, что Соединенные Штаты ведут "очень конструктивные переговоры по Украине".

Трамп отметил, что "сделает все", чтобы остановить войну. Однако никаких деталей своего плана по остановке войны он не предоставил. Также лидер США не ответил на вопрос, будет ли требовать от россиян покинуть оккупированные территории Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог собирается представит союзникам план по прекращению войны России и Украины. Предположительно он будут озвучен во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля в столице Баварии.