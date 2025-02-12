Директор экспертно-аналитического центра "Диалог" специально для сайта "Телеграф" объяснил, что может означать визит Стивена Виткоффа в Москву.

Первый гонец отправился по привычной для Трампа-бизнесмена траектории получения бизнес-выгоды от вложений. В данном случае это договоренность с Киевом о доступе к украинским недрам с суммой сделки в 500 млрд долларов. В обмен на поддержку Украины.

В этом направлении — самый больший прогресс. Ведь один из пунктов прошлогоднего "плана победы" Зеленского о добыче украинских полезных ископаемых совместно с западными компаниями был выписан специально под Трампа.

Предложение Трампу понравилось с самого начала, когда он был еще кандидатом в президенты. После вступления в полномочия новому хозяину Белого дома понадобилось несколько недель, чтобы между планами по освоению Гренландии и Сектора Газа заняться украинскими недрами.

Как загорелся, начал действовать очень быстро. Только через несколько дней сформулировал предложение, аргументировал, почему США в обмен на свою помощь Украине должны получить "нечто ценное", сообщил о принципиальном согласии президента Зеленского. И вот на этой неделе в Киев прибывает его посланник — министр финансов США Скотт Бессент. Он оформит первый драфт соглашения "Недра в обмен на поддержку".

Второй трек — дипломатический — гораздо сложнее. И на этой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности влиятельные члены команды Трампа во главе с вице-президентом Джей Ди Венсом, госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом проводят сложные переговоры с лидерами европейских стран относительно путей достижения устойчивого мира в Украине и предоставления Украине гарантий безопасности.

Но в отличие от бизнес-трека с соглашением "Недра в обмен на поддержку" тут все будет гораздо сложнее и дольше. Потому что на сегодня позиции США с одной стороны и Европы с Украиной в подходе к 1) завершению войны в Украине, 2) достижению устойчивого мира и 3) предоставлению гарантий безопасности Украины очень отличаются. Очень. Члены команды Трампа (в частности, Джей Ди Вэнс), начавшие переговоры с европейскими политиками, это уже увидели.

Сказываются различия в стартовых подходах сторон. Украина вместе с европейскими партнерами заинтересована закончить войну постоянным миром и надежными гарантиями безопасности для нашей страны. К предоставлению которых должны присоединиться Штаты и Европа. Трамп пока больше ориентируется на прекращение огня, после чего европейцы сами должны решать вопросы безопасности Украины.

Хотя тут важно то, что у Трампа по состоянию на данный момент четкого мирного плана нет. Члены его команды только после встреч в Европе подготовят предложения к этому плану. Часть из которых Трамп использует в работе над своим мирным планом. И не факт, что этот план как законченный документ появится в обозримом будущем. Он вполне может получиться "набором карт на столе", то есть набором различных опций, которые в зависимости от обстоятельств будут или не будут использованы.

Но никаких непреодолимых препятствий тут нет. Просто нужно сразу осознать, что в случае соглашения в треугольнике США — Европа — Украина нас ждет очень долгий и непростой процесс.

И, наконец, третий трек — переговоры Трампа с Владимиром Путиным. Тут тоже, как и в случае с соглашением "Недра в обмен на помощь Украине", команда Трампа продвигается очень быстро. После сообщения Трампа о телефонных переговорах с Путиным прошло несколько дней. И вот доверенное лицо и друг Трампа, тоже застройщик Стивен Виткофф, наведался в Москву.

Формально — чтобы забрать бывшего сотрудника посольства США в РФ Марка Фогеля. Который был арестован в России по обвинению во ввозе медицинской марихуаны в августе 2021 года. В июне 2022-го ему присудили 14 лет лишения свободы.

Фактически же с большой долей вероятности, чтобы передать лично президенту Путину важные месседжи от Дональда Трампа.

Очень близкий к Трампу телеканал Fox News (настолько близкий, что его ведущий Пит Хегсет был назначен Трампом полмесяца назад министром обороны США) время от времени делится инсайдами о президенте и его окружения. Поделился он таким инсайдом и по поводу визита Виктоффа в Москву: по данным телеведущего Fox News Шона Ханнити, Стивен Виткофф во время визита в Москву мог иметь более 3,5-часовую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ведущий не раскрыл, о чем говорилось во время вероятного разговора с Путиным. Однако известно, что несколько недель назад Трамп тайно привлек Стивена Виткоффа работать рядом с Китом Келлогом для подготовки предложений по завершению войны в нашей стране.

В отношениях Вашингтона и Москвы есть такая практика: когда американскому руководству нужно донести чувствительную и очень важную информацию Кремлю, они отправляют в Москву доверенных лиц. Которые во время особых встреч с кремлевскими випами подробно и довольно откровенно обсуждают эту информацию.

Предыдущим таким визитом в Москву была поездка директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса в ноябре 2021 года. Туда его направил президент Байден, чтобы получить ответ о намерениях России по отношению к Украине и предупредить, что США знают о целях перемещения российских войск у украинской границы.

Если сейчас встреча Виткоффа и Путина действительно имела место, то она показывает, что Трамп твердо придерживается своего убеждения, что "большим ребятам" проще договориться между собой напрямую. Без лишних посредников.

Но он будет вынужден содержательно работать и по другим направлениям — в отношениях с Украиной и Европой. Потому что вместе со США Европа также оказывает огромную поддержку Украине и сама готовится воевать с Путиным. А Украина, пока ее Силы обороны сдерживают агрессивную Россию, является субъектом, а не объектом мировой геополитики. Поэтому просто оформить "договорнячок" с Путиным без учета позиции Европы и Украины Трампу не удастся.