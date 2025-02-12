Американцы совершили ошибку: политолог о планах Трампа и реакции России

Переговоры могут начаться, но Россия не прекратит огонь

Политолог Владимир Фесенко рассказал о своем видении планов президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины. Он указал, в чем США ошиблись, усилив позицию РФ.

Об этом он рассказал в эфире программы "Зараз!" на YouTube-канале Telegraf UA. По словам Фесенко, ключевая идея Трампа – прекращение огня по линии фронта. По данным некоторых источников, сначала должно быть соглашение о прекращении огня, далее начинаются мирные переговоры, а долгосрочное мирное соглашение должно быть подписано по результатам достигнутых договоренностей.

Какие сложности есть в реализации мирного плана

"Причем некоторые источники анонимные говорят, что между прекращением огня и подписанием большого мирного соглашения должны быть выборы в Украине", — добавил политолог.

Однако, по его словам, неизвестно, сработает ли такая логика. Ведь можно начать переговоры, но не договориться. Кроме того, говорит Фесенко, переговоры могут начаться, но Россия не прекратит огонь и будет продолжать боевые действия. Опыт войны с 2014 года показывает, что РФ постоянно так себя вела во время переговоров.

Логика, которую предлагают американцы, — сначала соглашение о прекращении огня, по мнению политолога, может устроить Украину, так как нам нужна пауза в войне. Однако есть большие сомнения, что на это согласятся россияне.

"Похоже, по поведению России, по заявлениям российских официальных лиц, сейчас в переговорах между США и Россией определенная стагнация. Нет продвижения, чтобы там Трамп не говорил... Россияне пока еще не готовы к реальным договоренностям, тем более к прекращению огня", — отметил Фесенко.

Какие задачи нужно решить

Он затронул некоторые конкретные пункты мирного плана. Например, относительно поэтапной отмены санкций против РФ, неясно, речь идет только о санкциях со стороны США или также Евросоюза. Для давления на РФ нужна США и Европе и по этому вопросу, и по миротворческому контингенту, который может быть размещен в Украине.

"Нужно договариваться о гарантиях безопасности вот для Украины, о НАТО. Потому что США, похоже, готовы уступить тему членства Украины в НАТО, но значительная часть европейских стран не соглашается с этим", — сказал политолог.

Какую ошибку совершили США

По мнению Фесенко, ни Украине, ни США не стоит заранее раскрывать детали возможных договоренностей перед Россией. По его словам, в этом плане американцы совершили ошибку.

"Когда они еще до начала переговоров сказали, что готовы уступить тему НАТО для Украины и отменить поэтапно санкции против России. На россиян это подействовало так, что они сделали свою позицию более неуступчивой, и это была ошибка. Пришлось выдвигать определенные угрозы в адрес россиян, вернее предупреждение об усилении давления на них, — резюмировал Фесенко.

Как сообщал "Телеграф", по данным западных СМИ, Дональд Трамп, вероятно, назначил еще одного специального представителя для переговоров с Россией. Но в отличие от Кита Келлога назначение стало тайным, а подробности этих переговоров держатся Вашингтоном и Москвой в секрете.