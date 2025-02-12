НАТО не готово к Украине в альянсе. Им есть над чем работать - Максим Жорин
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Заместитель командира 3 ОШБрМаксим Жорин уверен, что НАТО уже отстает от тех технологий, которые важны для современной войны
Я не верю в то, что мы попадем в НАТО в ближайшей перспективе. В первую очередь, потому что все прекрасно понимают: НАТО не готова к войне с РФ. Это видно по их реакции на события и поведение.
Также мы видим, что НАТО уже отстает от тех технологий, которые важны для войны. Да, там есть мощные отдельные блоки типа авиации и флота. Но по опыту Украины флот достаточно быстро можно положить благодаря средствам, которые стоят в десятки или даже в сотни раз дешевле.
НАТО есть над чем работать, чтобы быть готовой к современной войне. И технологично и морально. Поэтому никто нас в альянс не возьмет, потому что они сами к этому не готовы.
Нам обязательно нужно развивать сотрудничество, однако какой-то кардинально другой вовлечённости от них можно не ждать.
Источник: пост Максима Жорина в Telegram
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