Заместитель командира 3 ОШБрМаксим Жорин уверен, что НАТО уже отстает от тех технологий, которые важны для современной войны

Я не верю в то, что мы попадем в НАТО в ближайшей перспективе. В первую очередь, потому что все прекрасно понимают: НАТО не готова к войне с РФ. Это видно по их реакции на события и поведение.

Также мы видим, что НАТО уже отстает от тех технологий, которые важны для войны. Да, там есть мощные отдельные блоки типа авиации и флота. Но по опыту Украины флот достаточно быстро можно положить благодаря средствам, которые стоят в десятки или даже в сотни раз дешевле.

НАТО есть над чем работать, чтобы быть готовой к современной войне. И технологично и морально. Поэтому никто нас в альянс не возьмет, потому что они сами к этому не готовы.

Нам обязательно нужно развивать сотрудничество, однако какой-то кардинально другой вовлечённости от них можно не ждать.

Источник: пост Максима Жорина в Telegram