Украина стала членом крупнейшей в мире организации офицеров резерва стран НАТО: генерал рассказал, что это нам дает

Это должно было произойти еще 23 года назад

Украина сделала очередной важный шаг по сближению с НАТО. Руководители ассоциаций офицеров резерва стран Североатлантического альянса единогласно поддержали решение о предоставлении нашему государству ассоциированного членства в CIOR.

Об этом рассказал бригадный генерал юстиции, замминистра обороны Украины Сергей Мельник "Марсель" на своем телеграмм-канале. Среди стран-партнеров НАТО только три государства имеют такой уникальный статус: Украина, Швейцария и Австрия. Это действительно исторический момент, ведь такое присоединение должно было состояться еще 23 года назад.

Что такое CIOR? Это крупнейшая в мире организация офицеров резерва стран-членов НАТО. Организация объединяет профессионалов, которые обмениваются ценностями, навыками и реальным опытом в боевых действиях.

Для Украины это не просто формальное членство. Прежде всего, это новые возможности в развитии сил резерва и углублении сотрудничества с НАТО. Украинские специалисты смогут не только изучать опыт других стран, но и презентовать свои наработки в подготовке резервистов.

Также ранее "Телеграф" писал, что Украину придется принимать в НАТО. Это самые дешевые гарантии безопасности, говорит Зеленский.