Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин, о том, на чьей стороне США

Снова, отсеивая суть от информационной шелухи, нужно проговорить главное: если США обрубят уже заказанное оружие для Украины по USAI или отключат Starlink, это будет прямая военная помощь Москве.

Это уже не дипломатическое чертобарахтанье, а прямое содействие русским. Связь, как и логистика, — это фундамент любой военной машины. Если вы обрубаете на войне кому-то связь, вы не нейтральны — вы напрямую содействуете второй воюющей стороне.

Вполне допускаю, что США, спасая Россию на каком-то этапе, могут и до такого дойти. Но тут нужно четко понимать: это уже будет не "нейтралитет", а занятие одной из воюющих сторон.

Знаете, как вот эти таблички в Википедии, где в одном столбце пишут одни противоборствующие стороны, а во втором — другие? Так вот, США будут записаны вместе с русскими, в столбце против Украины, против Европы.

Важно это проговорить (про USAI и Starlink), чтобы потом не было информационного мусора про "все сложно", "не так поняли" и т. д.

Источник: пост Левина в Facebook