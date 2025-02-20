Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін, про те, на чиєму боці США

Знову, відсіваючи суть від інформаційного лушпиння, треба проговорити головне: якщо США обрубають вже замовлену зброю для України по USAI або відключать Starlink, це буде пряма військова допомога Москві.

Це не дипломатичне чортобарахтання, а пряме сприяння росіянам. Зв’язок, як і логістика, це фундамент будь-якої військової машини. Якщо ви обрубуєте на війні комусь зв’язок, ви не нейтральні — ви безпосередньо сприяєте другій стороні, що воює.

Цілком припускаю, що США, рятуючи Росію на якомусь етапі, можуть і до такого дійти. Але тут треба чітко розуміти: це вже буде не "нейтралітет", а заняття однієї зі сторін, що воюють.

Знаєте, як ці таблички у Вікіпедії, де в одному стовпці пишуть одні протиборчі сторони, а в другому — інші? Так ось, США будуть записані разом із росіянами, у стовпці проти України, проти Європи.

Важливо це проговорити (про USAI та Starlink), щоб потім не було інформаційного сміття про "все складно", "не так зрозуміли" і т.д.

Джерело: пост Левіна у Facebook