Командир бригады Нацгвардии Азов Денис Прокопенко о том, кто на самом деле творит историю Украины

Так было всегда. Уважают только смелых. Прислушиваются только к влиятельным. И учитывают только сильных.

С 1991 года враги Украины делали все, чтобы наше государство было слабым, дезинтегрированным, беззубым и несамостоятельным. В 2013 году Украина начала просыпаться, наращивать мышцы, наконец подходя к пониманию необходимости утверждения собственной субъектности. Наивно было бы предполагать, что рождение этой субъектности будет безболезненным. И еще большей ошибкой было бы считать, что путь к ней нам проложат за нас.

Одиннадцать лет мы полумерами ведем войну со страной, превосходящей нас количественно и ресурсно. И уже три года Украина сдерживает полномасштабное вторжение одной из самых боеспособных армий мира. Ежедневный подвиг украинских солдат должен вдохновлять нас, не давать отчаиваться, какие бы заявления ни делали иностранные политики, аналитики и эксперты. Последнее слово – за фронтом.

Да, нам до сих пор не все удается, и впереди у нас много работы. Да, мы сами поверили пустым обещаниям, отдав ядерное оружие, критически ослабив обороноспособность страны. Однако Украина уже совершила невозможное. Украина уже вошла в историю благодаря своему сопротивлению российской оккупации, храбрости и могущества своего войска, силе горизонтальных общественных связей и сноровке нашей дипломатии. С этого и возникает сегодня настоящая украинская субъектность. И именно это так раздражает тех, кому сильная и самостоятельная Украина поперек горла.

Все, что происходит сегодня в информационном пространстве, не должно сбивать нас с одного раза выбранного нами пути. Так же как и ни в коем случае украинцам не стоит обращать внимание на тех персонажей, которые с радостью начали подготовку к политическим играм и призрачным выборам. Все внимание – на фронт, все силы – для фронта.

Безнадежность начинается там, где люди под давлением обстоятельств отказываются бороться за свое. Это не о нас. Держим строй, уничтожаем окупантов!

Источник — сообщение Дениса Прокопенко в Facebook.