Волонтер Мария Берлинская о конфликте Зеленского и Трампа:

Мы видим онлайн события, которые круто и очень радикально меняют ход истории.

То, что произошло совершенно беспрецедентно.

Я писала однажды, что время лицемерных иллюзий в дипломатических реверансах истекает. Маски сброшены. Приходит время жестких разговоров, перевооружения и насилия.

Уроки Второй Мировой забыты, старый мировой порядок больше не нужен политическим альфачам.

Их раздутое эго стремится к власти и мести. Целые народы на шахматной доске мира будут разменяны как пешки.

Я не могу точно утверждать, что произошло в Белом Доме, хотя сама когда-то была там на многочисленных встречах в Вашингтоне.

Но я не переживаю, поскольку "экспертов", которые ни разу не заходили в Конгресс или Пентагон сейчас будет хоть отбавляй)

Особо обращайте внимание на тех, кто в погоне за дешевым хайпом или совершенно сознательно топит нашу страну.

Нужно понимать, что то, что мы видим публично, это только верхушка айсберга.

Под капотом реальные переговоры, где возможно основной вопрос со стороны Трампа — "заплатите за то, что уже получили и в десять раз больше! О НАТО забудьте, а мы начинаем дружбу с Россией, чтобы ослабить Китай"

Основной вопрос с нашей стороны – "мы готовы платить, делиться недрами, но где гарантии безопасности?!"

Если в НАТО нам нельзя, вы начинаете дружить с Путиным и не берете никаких обязательств по безопасности — как нам выжить?

Черчилль как-то говорил — тот, кто выбирая между стыдом и войной выберет стыд — получит и стыд, и войну. Похоже, нам предлагали в меню только позор. И, похоже, мы отказались.

Инстинктивно, от страха и переутомления некоторым нашим людям иногда хочется унизительно прогнуться, в надежде на доброго дядю за океаном.

А вдруг не лжет и действительно остановит войну? Но это психологическая ловушка wishful thinking. Мы так думаем, потому что нам так хочется. Потому что мы яростно за**ались и ждем, когда кто-то остановит этот бесконечный кошмар как волшебной палочкой в хорошей сказке.

Остановить войну Трамп просто не может, что бы он ни рассказывал своим избирателям. Может, только Путин. И Путин этого явно не желает.

Поэтому усердно прогибаться, унизительно ползать перед империями — это ложный путь. Это пренебрежение и к себе и сотням тысяч наших павших, замученных, раненых пленных.

Слабых не уважают, слабых добивают.

Диктаторы, играющие сейчас целыми народами на геополитической шахматной доске, понимают и уважают только силу.

Реально ли продержаться без США? Очень тяжело. Некоторые виды оружия, связи и разведданные почти незаменимы. Очень тяжело, но если полноценно включится ЕС и все наше общество — все же реально.

Наш единственный шанс – масштабная технологическая милитаризация общества. Придумала эту концепцию много лет назад. Она означает, что каждый в племени должен уметь производить и/или применять технологии для защиты себя и своего племени.

Верю в технологии с 2014 года, уже 11-й год, и практика показала, что дроны и роботы действительно останавливают врага и решают ход войны.

Я не знаю точно, что на самом деле "под капотом", а не на камеры, произошло в Белом Доме.

Но я знаю нечто значительно более важное важнее. Что я знаю точно — нам нужно быть вместе, любить и поддерживать больше, чем когда-либо в своей истории. Не унижать других, но и не давать унижать себя.

Надо держаться и держаться достойно.

За ту огромную жертву, которую мы принесли для свободы всего свободного мира, наш народ заслуживает безусловного и глубокого уважения.

Нас похоронили и оккупанты, и "партнеры" еще три года назад.

А мы стоим и выстоим.

1 марта, 2025

Источник: Facebook Мария Берлинская