Блогер и бизнесмен Роман Шрайк дал прогноз о дальнейших отношениях между Украиной и США

Спустя три дня страсти, как обычно, улеглись. Давайте чуть систематизируем. Изначально с военной помощью США было три варианта:

1) Оптимистический и маловероятный — Путин передавит Трампа, тот психанет и объявит о новом бюджете помощи Украине.

2) Наиболее вероятный — новых бюджетов не будет, но поставки оружия, заказанного при Байдене, продолжат идти, а остальное необходимое для нас оружие будет покупаться у США за европейские деньги.

3) Пессимистический и менее вероятный — Трамп обрежет и старые поставки.

После с*ача в Белом доме мы зависли между вторым и третьим вариантом. Причем инсайдеры пишут, что третий вариант может быть прям скоро.

Но, имхо, рано или поздно в наших отношениях со Штатами произойдет перезагрузка.

В подписании пустой бумажки "гипотетические доходы от воображаемых ископаемых в обмен на отсутствующие гарантии безопасности" проблем нет.

Трампу она нужна, чтобы засветить на камеры и в очередной раз объявить себя Великим Заключателем Сделок. После чего можно спокойно садиться за стол с Путиным.

Нам она была нужна только для улучшения настроения Трампа. Чтобы попытаться снова из него выдавить то ли гарантии, то ли продолжение помощи.

Эти надежды, имхо, изначально были напрасными, но попытаться было можно. Вышла, правда, полная хрень, которая от понятного второго варианта отбросила нас к вероятности третьего, но штош, отнесемся к этому как к стихийному бедствию.

Тем не менее, есть и положительная сторона — вся эта ситуация вылила на головы европейских лидеров целую цистерну холодной воды, что ускорило процессы планирования "перевооружения Европы".

Так что сейчас перед нами две дороги:

1) Если Трамп не психанет (теперь уже в нашу сторону, ага) и не прервет текущие поставки оружия, можно сказать, что мы даже в плюсе: поставки от Штатов есть, а от Европы станут больше, чем ожидалось (но не так быстро, конечно).

2) Если Трамп психанет, то х*еновенько. Есть куча позиций, которые Европа заменить не сможет. Сбивать баллистику твитами о поддержке не получится.

В любом случае нужно подождать, когда Европа раздуплится с увеличением своего оборонного бюджета, с формированием дополнительного бюджета помощи Украине и с созданием "коалиции гарантов". После чего уже с другими "картами" возвращаться к Трампу.

Даже если помощь будет прекращена, ситуацию можно будет отыграть назад. Но такой путь, конечно, неприятнее.

На этот момент как-то так. Посмотрим, по какому пути все пойдет.

Источник: пост Шрайка в Telegram