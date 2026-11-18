Цены растут также на сельдь, лососевые и осетровые виды рыб

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Скумбрия дорожает из-за роста мировых цен, расходов на доставку импортной рыбы, топливо, электроэнергию и ослабления гривны. Для продукта холодного копчения к этому добавляется переработка сырья – в итоге килограмм такой рыбы стоит около 700 грн. Подробно в причинах подорожания рыбы разобрался "Телеграф".

Как выяснилось, главная причина скачка цен именно на скумбрию – сокращение квот на ее вылов: когда разрешено вылавливать меньше рыбы, предложение сокращается, а закупочная цена растет. Из-за этого она почти удвоилась – примерно с 3 до 5 долларов за килограмм, сообщил генеральный директор Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный. На общем фоне мировые цены на рыбу тоже росли: индекс цен ФАО за 2025 год повысился на 3,5%, отмечают OECD и ФАО.

Как топливо и перевозки в рефрижераторах влияют на цену

Экономист, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин назвал и другую важную причину – это подорожание топлива. Дизель используют в грузовых перевозках, поэтому рост его стоимости увеличивает расходы на доставку рыбы в Украину и далее к местам продажи.

"Логистика резко подорожала из-за удорожания горюче-смазочных материалов, а также падения гривны по отношению к доллару", – объяснил экономист Олег Пендзин.

Замороженной рыбе необходима перевозка в специальных рефрижераторах с соблюдением температурного режима. По объяснению эксперта, поддержание холода означает дополнительные энергетические расходы, а электроэнергия также подорожала. Ослабление гривны, в свою очередь, сказывается на стоимости закупки импортного товара.

Пендзин также связывает зависимость от поставок из-за границы с отсутствием в Украине собственного вылова морской рыбы в промышленных масштабах. По его словам, основной объем свежих морепродуктов доставляют из Европы, а авиационный транспорт, который раньше использовали для быстрой доставки, сейчас недоступен.

Для перевозки замороженной рыбы нужны рефрижераторы и постоянное поддержание температурного режима Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

За что платят в копченой скумбрии холодного копчения

Холодное копчение – это дополнительная обработка уже закупленной рыбы. Скумбрию размораживают, подготавливают к переработке, солят, подсушивают и коптят. Эти этапы требуют времени, труда и работы оборудования.

Во время подсушивания и копчения рыба теряет часть влаги, а значит, и веса. Поэтому килограмм замороженного сырья не превращается в килограмм готового продукта: расходы на его закупку и обработку распределяются на меньшую конечную массу. Это объясняет, почему цена копченой скумбрии выше цены замороженной.

При копчении скумбрия теряет вес, что увеличивает расходы на готовый продукт Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Почему цены отличаются между магазинами и городами

По оценке Пендзина, подорожание охватило рыбу в целом. При этом приведенный им показатель касается общей тенденции на рынке.

"Мы просто говорим, например, что за последнее время рыба подорожала как минимум на 15–18%", – сказал экономист Олег Пендзин.

На розничную стоимость, по его объяснению, влияют география и платежеспособность покупателей. Чем дальше город от границы, тем дороже становится доставка. В Киеве на ценообразование влияет также более высокий уровень доходов населения.

Точных прогнозов относительно дальнейшего подорожания Пендзин не дает: стоимость рыбы зависит от внешних факторов, нестабильности международной логистики и политических рисков.

Как сообщал "Телеграф", маленькие батончики Snickers, Twix и Bounty стоили 12–19 грн в 2022 году, а их цена выросла до 35–38 грн, то есть более чем вдвое.