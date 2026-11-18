Перед чисткой важно учитывать тип поверхности и рекомендации производителя

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Для удаления стойкого жира с плиты советуют пасту из кристаллической соды и небольшого количества воды. Ее наносят на загрязнения примерно на пять минут, а затем вытирают влажной тряпкой – по опыту пользователей, это помогает обойтись без длительного трения.

О совете участниц Facebook-группы Mrs Hinch Army Cleaning Tips пишет Jutarnji. Кристаллическая сода, или карбонат натрия, известна также как стиральная сода: это сильное щелочное средство для обезжиривания, которое продают в магазинах бытовой химии.

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Чтобы приготовить смесь, к соде добавляют немного воды, чтобы образовалась паста. Ее распределяют по жировым отложениям и оставляют подействовать, после чего убирают вместе с загрязнением.

Небольшое количество воды превращает кристаллическую соду в пасту для нанесения на загрязнение Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Чистить нужно полностью остывшую плиту. Перед применением следует свериться с инструкцией производителя: особой осторожности требуют стеклокерамические и индукционные поверхности, которые можно повредить неподходящими средствами или жесткими губками. После чистки остатки пасты необходимо тщательно убрать влажной тряпкой.

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