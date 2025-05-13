Блогер та бізнесмен Роман Шрайк розповів, чим закінчаться Стамбульські переговори

Давайте нагадаю один нюанс, щоб не плутатися. Час переговорів із Росією настане тоді, коли Путін буде готовий закінчувати війну.

Поки що він не готовий. Він вважає, що на фронті він має перспективи, економіка РФ тримається, а фінанси не заспівали фінальні романси.

То про що з ним зараз розмовляти? Про печенігів-полівців?

Вся ця дикуха про Стамбул 2.0 стає реальною тільки тому, що Трампу хочеться зобразити перемогу winning.

Не вийшло з наскоку досягти 30-денного припинення вогню, то давайте хоч кішку пивом обіллємо влаштуємо прямі переговори.

Путін планував відправити до Стамбула переговорників, які зачитали б мантру про денацифікацію та демілітаризацію, всю дорогу розмахуючи папірцями з "підсумками" Стамбула 1.0.

Такі "переговори" стали б ще одним потоком безглуздої еб**іни, але в черговий раз дали б привід Трампу не реагувати на ігнор Путіним пропозиції про припинення вогню.

Зеленський хоче зірвати цей план, запрошуючи на зустріч Путіна, з розрахунком, що той не приїде.

Ось і вся історія.

Джерело: пост Шрайка в Telegram.