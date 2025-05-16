Волонтер, засновник та керівник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука про дії президента США Дональда Трампа після переговорів України та РФ у Стамбулі

Нічого сенсаційного! Для тих, у кого є мізки, і для тих, хто здатен думати. Отже.

Росія озвучила свої забаганки, які були абсолютно відомі: ЗСУ мають вийти з території України і передати її під контроль окупантів. Запоріжжя добровільно передати РФ!!!

Є в Україні, на жаль, і наші трампісти, які продукують відверті проросійські наративи. Ці опариші зараз почнуть розганяти "перемогу" в тому, що (начебто) сторони домовились про обмін полоненими. Звісно, це — позитив. Але! Треба тверезо усвідомлювати, що таке рішення Кремля не ознака пошуку шляхів закінчення війни, ні. Це — черговий крок для втягування України, ЄС та США в довготривалі переговори, які не передбачають зупинення бойових дій!

Зі складу делегацій було одразу зрозуміло, що результат буде нульовим. З боку України — силовики, які, як фахівці, мають обговорювати нюанси припинення вогню, з боку Кремля — пропагандисти, мета яких, в черговий раз, озвучити вимоги Кремля. Таким опонентам нема про що домовлятись!

Трамп, очікувано, заявить про "прорив", про "фантастичний результат", про "крок до завершення війни" і іншу трампістську ахінею. А що йому залишається робити???

Нам треба тверезо розуміти: за нинішніх обставин, Святий Донні буде робити ВСЕ, аби не тиснути на Путіна. Генеральна мета Донні — безглузда ідея "відриву" РФ від Китаю. Навіть, ціною України.

Трамп з великою ймовірністю буде шукати шляхи для звинувачення України! Це треба розуміти і готуватись саме до такого сценарію.

Проте, треба розуміти: монополія трампізму в США не на віки! Вона вже зараз тріщить по швах всередині Сполучених Штатів. А, вибори до Конгресу все ближче, втрата більшості трампістів в Парламенті стає все більш реальною!

Запам'ятайте, друзі: трампісти — це не велика республіканська партія Сполучених Штатів! Це — тимчасове помутніння розсудку, яке неминуче швидко мине.

Джерело: пост Тука у Facebook.