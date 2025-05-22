Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, чего ждать от президента США

"У меня в голове есть красная линия, когда я перестану давить и введу санкции, но я не скажу вам, что это за красная линия…."

Сказал Трамп. А дальше, может, подумал:

"….Так как я сам не знаю. Она постоянно двигается. Вы же знаете, что у меня есть уникальный мозг. Такого ни у кого нет. И все мне всегда говорят "сэр, у вас уникальный мозг. Мы не встречали никого с таким мозгом". И Мелания это мне говорит. И мой мозг уникален и красные линии там строятся уникально. И они меняются. Они двигаются. Они динамичны. Я просыпаюсь утром и не нахожу красную линию на месте, а потом вижу ее в другом, и она уже зеленая. Как свет светофора, позволяющего ехать.

Мой министр финансов, этот умный парень постоянно говорит мне "сэр, это гениально. Это создает стратегическую неопределенность". И он прав. Я знаю, о чем он говорит. Я живу в этой стратегической неопределенности. Поэтому я лучше всего в мире заключаю сделки. Посмотрите, как я съездил на Ближний Восток. Эти ребята в сандалиях любят меня.

Они заключают сделку за сделкой. Они любят меня. И мне все равно, что они там делают и почему я там не видел женщин. Это Байден не мог заключить соглашения с ними, потому что ему постоянно нужно было спрашивать, а почему ты зазрезал того парня. Какая к черту разница. Это их парень. И это всего один парень. Не очень приятный, кстати. Он не американец. Мне все равно, когда они режут не американцев. Это не наша война. Как и война России и Украины. Это далековато. Мы не должны выписывать им чеки. Это не наша проблема. Пусть встречаются, пусть решают. У меня хорошие отношения с ними, особенно с Путиным, потому что он отличный парень, просто он ошибся и застрял в грязи. Такого бы не случилось, будь я президентом. Но мы заключим соглашение с ним. Это будет прекрасная сделка…."

На самом деле, это все было очень ожидаемо. Что именно так и будет. И год назад в случае победы Трампа мы могли этого ждать. Если сами себя не обманывали, не создавали сами неоправданные ожидания. Хотя многие создавали.

И последние месяцы мы тешили себя иллюзией, что наступит момент, и Трамп разозлится на Путина. Почему? Потому что нам этого очень хотелось. Но мы видим, что он не только не готов публично злиться на Путина, он даже не готов играть роль хорошего полицейского при наличии злого вводящего санкции полицейского.

Это разочаровывает Украину. Это разочаровывает европейцев. И показывает, в каком сценарии мы будем жить дальше.

Это не умиральная яма, нет.

Но это новая действительность. Где взрослые в комнате – это лидеры ЕС. Где помощь идет от ЕС. И военная и финансовая. А еще Канада, Япония. Австралия. И да, без помощи Украина не может вытащить.

И это та же стратегическая неопределенность в отношении поведения США. Чтобы уменьшить какой-либо, чтобы минимизировать потенциальный вред, нужно постоянно говорить с Трампом. Это неприятно, но нужно. Зачем, если он не хочет вводить санкции и оказывать поддержку? Чтобы оставить его по крайней мере на текущих позициях. Чтобы он не отходил дальше и дальше, дальше и дальше. Потому что неизвестно, куда бы это его могло привести. Особенно на фоне невероятного желания заключить соглашение с Путиным. Что, судя по всему, уже становится важнее, чем получить призрачную нобелевскую премию мира. Которую в голове Трампа ему могут и не дать из-за сговора либералов в Скандинавии.

Источник: пост Фурсы в Facebook