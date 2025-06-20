Стратегический советник Razom We Stand эксклюзивно для "Телеграфа" о том, что Еврокомиссия предложила такие шаги по уходу от российского газа, которые оставляют много лазеек и будут на руку России

17 июня Европейская Комиссия наконец-то представила свое долгожданное законодательное предложение относительно постепенного прекращения импорта ископаемого топлива из России. Этот Регламент должен стать переломным моментом — смелым законодательным актом, который перестанет отправлять миллиарды евро в Кремль, пока украинские города бомбят. Вместо этого мы получили от Еврокомиссии тщательно сформулированный документ, который все еще позволяет Путину заработать до 30 миллиардов евро на экспорте газа в Европу в период до 2028 года.

Создание правовой базы для поэтапного отказа от российского газа — это, безусловно, шаг в правильном направлении, но если свертывание импорта затянется еще на два года, то первоначальная цель может быть утрачена. Еврокомиссия включила некоторые перспективные элементы, в частности, относительно отслеживания происхождения газа и избежания единодушия при голосовании в Совете ЕС, но серьезные недостатки остаются.

Длительный переходный период для запрета на импорт рискует сохранить зависимость ЕС от российских энергетических потоков в течение следующих нескольких лет — критического периода в противостоянии с Кремлем, в ущерб европейской безопасности, моральному авторитету и выживанию Украины.

Текущие сроки, изложенные в этом законопроекте, все еще дают "Газпрому", "Новатеку" и их приспешникам в Европе 2,5 года льготного периода, чтобы продолжать получать прибыль.

Тактический успех: прозрачность и прослеживаемость импорта газа

Новое законодательное предложение включает в себя некоторые разумные элементы. Благодаря давлению гражданского общества и экспертным выводам аналитиков Центра изучения демократии (CSD) и Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) в статью 7 было внесено важное положение: весь газ, поступающий в ЕС из третьих стран, особенно из Турции, будет считаться российским, если не будет доказано обратное.

То же касается и европейских терминалов СПГ — для всех прибывающих грузов СПГ необходимо указывать порты начальной погрузки. Это большая победа. Она разрушит схемы, которые использовал "Газпром" для отмывания своего газа через турецких и европейских посредников, а "Новатек" не сможет скрывать происхождение своего СПГ из-за перевалки между судами.

Комиссия также ловко избегает ловушек единогласного голосования в Совете ЕС, формулируя законодательное предложение как внутреннее рыночное мероприятие. Это значит, что ставленники Кремля в ЕС, такие, как Виктор Орбан и Роберт Фицо, не смогут его заблокировать — еще один тактический успех.

Но эти преимущества омрачаются величайшим недостатком Регламента: он дает "Газпрому" и "Новатеку" большой ресурс времени и денег.

Обратный отсчет для Кремля, но миллиарды все еще текут

Согласно проекту, запрет на спотовые закупки российского газа вступит в силу только в январе 2026 года. Это абсурд. Эти закупки ограничены в объемах и могут быть мгновенно замещены другими поставщиками СПГ на мировом рынке. Нет никаких оснований разрешать еще полгода прибыльного бизнеса с агрессором. Этот льготный период на спотовом рынке не что иное, как подарок России.

Что еще хуже, долгосрочные контракты с "Газпромом" на поставку газа по трубопроводам и с "Новатеком" на морские поставки СПГ могут продолжаться до начала 2028 года. За первые четыре месяца 2025 года страны-члены ЕС импортировали российский газ на сумму более 5 миллиардов евро, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Сжиженный природный газ из арктического проекта Ямал составляет около 2/3 этого объема.

По оценкам CSD, до 75% текущего импорта российского газа в ЕС приходится на столь долгосрочные контракты, а это значит, что десятки миллиардов евро будут продолжать поступать в Россию, фактически финансируя войну против Украины.

Если предположить, что импорт продолжится по нынешним темпам и ценам, страны-члены ЕС могут отправить России более 30 миллиардов евро за импорт газа до того, как полный запрет вступит в силу. В записке Комиссии, сопровождающей предложенный Регламент, содержится оценка в 15 миллиардов евро в год для СПГ и импортируемого через Турцию трубопроводного газа. Дополнительные суммы могут поступить от импорта российской сырой нефти, если Венгрии и Словакии будет позволено продолжать получать от него доходы.

Послание холодно: Европа не спешит сокращать газовые доходы Кремля — даже когда она точно знает, куда идут эти деньги.

Лазейки для импорта нефти остаются открытыми

Такая же циничная логика применяется и к российской нефти. Центрально-европейским странам, таким как Венгрия и Словакия, по-прежнему будет разрешено импортировать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" под расплывчатыми исключениями из соображений "энергетической безопасности". Эти исключения неоправданны. CREA и CSD показали, что российскую нефть можно легко заменить за счет поставок из Адриатического моря через Италию и Хорватию.

Но Еврокомиссия решила вновь заигрывать с теми же правительствами, которые в течение последних двух лет подрывали единство ЕС.

Еще одним пробелом в предложении является правоприменение. Проект регламента требует от национальных таможенных органов проверять происхождение поступающего на рынок ЕС газа, но мы знаем, что некоторые государства-члены не могут или не хотят делать это должным образом. Без независимого надзора со стороны ЕС со стороны Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) или Европейской прокуратуры (EPPO) есть риск столкнуться с новой волной мошенничества с документами и коррупцией.

Пока для газа можно приписать другое происхождение и изменять маршруты на бумаге, российский газ будет продолжать поступать в Европу через черные ходы.

Есть простой способ остановить это:сделать российский газ экономически токсичным. Этого можно достичь с помощью налога на разницу в цене между дешевым российским газом и ценами на газовых хабах ЕС. Это ликвидирует арбитражную прибыль, на которую возлагаются европейские газовые трейдеры, и будет стимулировать досрочное расторжение контрактов с "Газпромом" и "Новатеком".

Однако Комиссия проигнорировала эту идею. Вместо того чтобы создать финансовое давление, они дают трейдерам все основания еще несколько лет выжимать частные доходы еще несколько лет, несмотря на то, сколько жизней будет потеряно в Украине.

Предложение также вводит так называемые национальные планы отказа от российских энергоносителей, что позволяет каждой стране-члену ЕС определять собственный путь и темпы сокращения российского импорта. Это подарок профессиональным обструкционистам. Такие страны, как Венгрия, Австрия и Болгария, будут использовать эти планы как юридическое прикрытие, чтобы задержать, размыть и сорвать процесс отказа ЕС от российского топлива..

Мы уже видели эту тактику раньше. Комиссия предлагает амбициозные цели, а некоторые государства-члены годами прикрываются "техническими ограничениями" и "размышлениями безопасности поставок". В этот раз цена задержки измеряется жизнями, потерянными на поле боя, и разрушенными ракетами и беспилотниками по городам в Украине.

Европа должна решить будет ли она финансировать войну

Законодательное предложение Еврокомиссии является началом, но оно не является надежной стратегией для прекращения роли Европы в финансировании российских военных преступлений. В нынешнем виде она является юридическим фиговым листом для продолжения бизнеса с экономическими руками Кремля — "Газпромом" и "Новатеком" — под иллюзией сворачивания импорта.

Чтобы исправить это, следует требовать от Европейского Парламента и дальновидных государств-членов:

Запретить импорт российского газа через спотовые рынки немедленно , а не в 2026 году.

, а не в 2026 году. Ввести налог на российский газ , чтобы устранить разницу в ценах и уничтожить его доходность.

, чтобы устранить разницу в ценах и уничтожить его доходность. Прекратить действие долгосрочных контрактов до 2026 года , а не до 2028 года.

, а не до 2028 года. Ввести мандат на правоприменение на уровне ЕС с реальными инспекционными полномочиями.

Отказаться от национальных планов свертывания импорта, если они не предусматривают четкие сроки и штрафы за их несоблюдение.

ЕС должен прекратить делать вид, что может эффективно поддержать Украину в войне на уничтожение, финансируя военную способность Путина. Не может быть ни зеленого перехода, ни настоящей энергетической безопасности, ни мира в Европе, пока российский газ поступает в ЕС, а евро в Кремль.