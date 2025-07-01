Чего ждать от "летнего наступления" России: Буданов рассказал о планах Путина

Оккупанты не покажут ничего нового на фронте

Россияне не планируют останавливать свое "летнее наступление", однако вряд ли смогут показать на фронте что-либо новое. На фоне этого они продолжают работать над сближением со странами вроде КНДР.

Об это рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов журналистке Ирине Сампан. По его словам, Владимир Путин весьма четко озвучил свои намерения по захвату всей территории Украины, на которую "ступит нога российских солдат".

"Нам как гражданам необходимо сделать вывод только один — что надо реально защищать свою страну, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного. Иначе придет ТЦК Российской федерации, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне", — сказал Буданов.

Говоря о "летнем наступлении" россиян, глава разведки подчеркнул, что оно уже идет и на фронте оккупанты не смогут показать ничего нового.

"Все, что вы сейчас видите, картинка не поменяется", — сказал он и добавил, что война будет находиться в текущем состоянии до "завершения мирных переговоров".

Кроме того, Буданов отметил, что КНДР будет и впредь предоставлять своих людей на нужды России. Часть из них будет работать вдали от фронта, но часть из них подпишет контракт и вступит в ряды оккупантов. Что касается количества северокорейских солдат в российской армии, то, как и прежде его можно оценить на уровне 12 тысяч человек.

В обмен на предоставление своих солдат, Северная Корея получает доступ к военным технологиям. Например, ЗРК "Панцирь" уже стоят в Пхеньяне, но пока обслуживаются российским персоналом, однако вскоре северокорейские военные закончат подготовку.

Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров говорил, что Ким Чен Ын отправил на войну против Украины не рядовых солдат, а элитных бойцов из "личного резерва".