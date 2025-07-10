Советник руководителя ОП о том, что действия российского лидера приведут к его же концу

По словам канцлера Мерца, время дипломатии в отношениях с РФ завершилось. Правда, в том, что никогда и не начинался.

Путин использует переговоры только для пропаганды, распространения своих людоеносных идей и затягивания времени. Месяцы бесплодных обсуждений необходимы для продолжения воздушного террора, которым россияне надеются сломать волю украинцев к сопротивлению. Сегодня ночью для этого не хватило атаки 397 беспилотников вместе с 18 баллистическими и крылатыми ракетами. Следовательно, будут наращивать объем ударов.

РФ демонстративно и крайне цинично "синхронизирует" удары по гражданскому населению Украины с миротворческими заявлениями Президента США. Очевидно, что Путин считает себя хитрым дрессировщиком с ракетным кнутом в руке. Курс Кремля на умышленное унижение роли Соединенных Штатов как посредника и лидера мирового сообщества, несмотря на снисходительное с самого начала отношение, был понят и в Белом доме. Конфликт государственных интересов усиливается теперь столкновением характеров. Никаких сомнений нет в том, что финал этого противостояния будет крайне неожиданным и отрицательным для провокативного "субъекта Путина".

Источник: пост Михаила Подоляка в Telegram.