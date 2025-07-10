Пожары, поврежденные дома и торговый центр: как выглядит Киев после массированной атаки (фоторепортаж)

В настоящее время известно о 16 пострадавших

В результате массированной ночной атаки 10 июля в Киеве есть серьезные повреждения, в том числе, жилого многоэтажного дома. В результате обстрела пострадало также большое количество людей.

Евгений Задорожний предоставил фото для "Телеграфа". Он побывал на местах, где есть разрушения и показал, что там происходит.

В Шевченковском районе обломки вражеского дрона повредили верхние этажи жилого дома. По кадрам видно, что одна из квартир разрушена.

В Шевченковском районе поврежден жилой дом. Фото: Евгений Задорожний для "Телеграфа"

В Шевченковском районе поврежден жилой дом. Фото: Евгений Задорожний для "Телеграфа"

В Шевченковском районе поврежден жилой дом. Фото: Евгений Задорожний для "Телеграфа"

В Шевченковском районе поврежден жилой дом. Фото: Евгений Задорожний для "Телеграфа"

В Шевченковском районе поврежден жилой дом. Фото: Евгений Задорожний для "Телеграфа"

В Шевченковском районе поврежден жилой дом. Фото: Евгений Задорожний для "Телеграфа"

В одном из районов города поврежден торговый центр — в нем частично выбиты окна. Рядом также повреждены припаркованные автомобили.

В Киеве поврежден торговый комплекс. Фото: Евгений Задорожний для "Телеграфа"

В Киеве поврежден торговый комплекс. Фото: Евгений Задорожний для "Телеграфа"

В Киеве поврежден торговый комплекс. Фото: Евгений Задорожний для "Телеграфа"

В Киеве поврежден торговый комплекс. Фото: Евгений Задорожний для "Телеграфа"

В Киеве поврежден торговый комплекс. Фото: Евгений Задорожний для "Телеграфа"

В исторической части города также повреждены жилые дома. В них выбиты окна и обломками задета крыша.

В Киеве поврежден жилой дом в результате атаки. Фото: Евгений Задорожний для "Телеграфа"

В Киеве поврежден жилой дом в результате атаки. Фото: Евгений Задорожний для "Телеграфа"

В Киеве поврежден жилой дом в результате атаки. Фото: Евгений Задорожний для "Телеграфа"

В Киеве поврежден жилой дом в результате атаки. Фото: Евгений Задорожний для "Телеграфа"

В Киеве поврежден жилой дом в результате атаки. Фото: Евгений Задорожний для "Телеграфа"

В Киеве поврежден жилой дом в результате атаки. Фото: Евгений Задорожний для "Телеграфа"

Что известно об атаке по Киеву 10 июля

Мэр города в своем Telegram-канале сообщил, какие повреждения в столице были в результате атаки:

Шевченковский район. В результате падения обломков в жилом многоэтажном доме произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов – пожар.

Дарницкий район. В результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки рухнули во дворе одного из жилых домов.

Соломенский район. Из-за падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Кроме того, есть падение обломков еще по одному адресу.

Голосеевский район. В результате падения обломков БПЛА загорелся грузовой автомобиль.

Подольский район. Зафиксировано падение обломков БПЛА на территории нежилой застройки.

В настоящее время известно о 16 пострадавших. 10 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте или амбулаторно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно об атаке дронов 10 июля.