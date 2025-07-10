Радник керівника ОП про те, що дії російського лідера приведуть до його ж кінця

За словами канцлера Мерца, час дипломатії в стосунках з РФ завершився. Правда в тому, що ніколи й не починався.

Путін використовує переговори тільки для пропаганди, поширення своїх людоненависницьких ідей і затягування часу. Місяці безплідних обговорень необхідні йому для продовження повітряного терору, яким росіяни сподіваються зламати волю українців до спротиву. Сьогодні вночі для цього не вистачило атаки 397 безпілотників разом із 18 балістичними й крилатими ракетами. Отже, будуть нарощувати обсяг ударів.

РФ демонстративно та вкрай цинічно "синхронізує" удари по цивільному населенню України з об’єктивно миротворчими заявами Президента США. Очевидно, що Путін вважає себе хитрим дресирувальником із ракетним батогом у руці. Курс Кремля на зумисне приниження ролі Сполучених Штатів як посередника й лідера світової спільноти, попри поблажливе від початку ставлення, зрозуміли й у Білому домі. Конфлікт державних інтересів підсилюється тепер зіткненням характерів. Жодних сумнівів немає в тому, що фінал цього протистояння буде вкрай неочікуваним і негативним для провокативного "субʼєкта Путіна"…

Джерело: пост Михайла Подоляка у Telegram.