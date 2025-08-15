Нет профи и координации. Болтон назвал серьезную проблему Трампа перед встречей с Путиным

Совет нацбезопасности США уже не тот, что был во времена Киссинджера

Накануне встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске американский лидер должен провести "домашнюю работу", чтобы противостоять манипулированию историческими фактами со стороны российского диктатора. Однако тут есть одна серьезная проблема.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал экс-советник президента США по национальной безопасности (2018-2019) Джон Болтон.

Больше о подготовке к встрече двух лидеров читайте в материале: "Путин уже начал свою игру": интервью с Джоном Болтоном по поводу саммита на Аляске и угроз для Трампа".

По его словам, одна из проблем в Вашингтоне сегодня состоит в том, что структура Совета национальной безопасности в значительной степени была демонтирована.

— И впервые со времен, когда Генри Киссинджер одновременно занимал должности советника по нацбезопасности и госсекретаря, то же делает Марко Рубио. Количество профессионалов, работающих в Совете национальной безопасности, сократилось до небольшой части от привычного уровня, — говорит экс-советник президента США.

Он выразил сомнение в том, что существует значительная координация того, какой должна быть позиция США.

– Трамп редко читает подготовительные материалы вообще. Вероятно, они обсудят это в самолете по дороге в Анкоридж в [пятницу, 15 августа] утром, — предположил Джон Болтон.

