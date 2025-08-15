Российский социолог-оппозиционер Игорь Эйдман прокомментировал возможные сценарии встречи Трампа и Путина

В сегодняшней встрече в низах (нравственно-нравственных и интеллектуальных) — ведь это безобразие нельзя назвать встречей в верхах — может быть только три сценария: позор, катастрофа и скандал.

Первый и наиболее вероятный – плохой, второй – очень плохой, и третий, наименее вероятный – хороший.

В первом случае (позор) не договорятся толком ни о чем, Трамп будет жевать свою жвачку по поводу "умного парня Путина" и потихоньку продавать ему интересы свободного мира. Второй вариант (катастрофа) предполагает заключение некоего стратегического союза Трампа с Путиным (он маловероятен). И, наконец, третий вариант, хороший, это скандал между Путиным и Трампом. Трамп может снова обидеться, что Путин не идет ему на уступки, отказывается от замораживания войны и не дает получить Нобелевскую премию. Тогда будет скандал и досрочное прекращение встречи. Однако это, к сожалению, тоже маловероятно.

Источник: Facebook-страница Игоря Эйдмана.