Російський соціолог-опозиціонер Ігор Ейдман прокоментував можливі сценарії зустрічі Трампа та Путіна

У сьогоднішньої зустрічі в низах (морально-етичних та інтелектуальних) — адже це неподобство не можна назвати зустріччю у верхах — може бути тільки три сценарії: ганьба, катастрофа і скандал.

Перший і найбільш ймовірний — поганий, другий — дуже поганий, і третій, найменш ймовірний, — хороший.

У першому випадку (ганьба) не домовляться толком ні про що, Трамп буде жувати свою жуйку з приводу "розумного хлопця Путіна" і потихеньку продавати йому інтереси вільного світу. Другий варіант (катастрофа) передбачає укладення якогось стратегічного союзу Трампа з Путіним (він малоймовірний). І, нарешті, третій варіант, хороший, — це скандал між Путіним і Трампом. Трамп може знову образитися, що Путін не йде йому на поступки, відмовляється від заморожування війни і не дає отримати Нобелівську премію. Тоді буде скандал і дострокове припинення зустрічі. Однак це, на жаль, теж малоймовірно.

Джерело: Facebook-сторінка Ігоря Ейдмана.