Трамп заслужил матрешку. Лавров заговорил о визите президента США в Россию

Последний раз Трамп был в Москве еще в 2013

Президента США Дональда Трампа официально пригласили в Россию. Белый дом еще не комментировал это.

О приглашении сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров. Подробности он не рассказал.

"Трампа приглашено посетить Россию", — заявил Лавров.

Добавим, что 15 августа во время выступления перед журналистами глава России Владимир Путин предложил Трампу провести следующую встречу в Москве. Однако президент США уклонился от ответа. Лишь впоследствии он назвал эту идею "интересной", но отметил критику, которую услышит в свою сторону за этот шаг.

Отметим, что Белый дом официально не комментировал приглашение и возможность визита Трампа в Россию. Однако активно обсуждается формат двусторонней или трехсторонней встречи с Трампом, Зеленским и Путиным.

Однако Россия уже начала тормозить это, заявив, что к встрече следует тщательно подготовиться и это не произойдет так быстро, как хотелось бы всем. И это при том, что Путин лично выражал согласие с Трампом, что пора уже встретиться и с Зеленским.

Когда Трамп был в России

Президент США был в России трижды, но ни один из визитов не был политическим. Он не посещал Москву во время ни одного из своих президентских сроков. Впервые глава Белого дома прилетел в Россию в 1987 году, а затем в 1996 году. Он обсуждал проекты в сфере недвижимости.

Трамп в России

В 2013 году состоялась поездка на конкурс "Мисс Вселенная" в Москве, который он организовывал как владелец бренда.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех вещах, над которыми США, Украина и Европа работают прямо сейчас.