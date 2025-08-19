Встреча с Зеленским заберет у Путина два главных козыря: в чем они состоят

Переговоры с Зеленским являются проблемой для российского правителя

Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским заберет у главы Кремля два очень важных момента, которыми он манипулировал все время. Это ослабит его позиции.

Таким мнением в эфире 24 канала поделился политолог Вадим Денисенко. По его словам, российскому президенту очень сложно пойти на эти переговоры, но на него оказывает давление Трамп.

Сам факт встречи лидеров двух стран уже будет говорить, что Путин признает легитимность Зеленского. То есть российский правитель своими действиями публично отвергнет свои же заявления о якобы отсутствии легитимности у президента Украины.

"А это был один из таких козырей, которым он все время, манипулировал, когда он время от времени говорил, как я могу встречаться с этой нелегитимной властью? Пусть они сначала изберутся, переизберутся, пусть будут новые выборы и так далее", – сказал Денисенко.

Вторым важным моментом политолог назвал то, что разговор с Зеленским тет-а-тет может сделать его героем шоу. Путин же будет говорить: "Нет, я хочу продолжать воевать. Отдайте мне территории, которых я еще не захватил и вообще неизвестно, смогу ли когда-нибудь захватить".

"Поэтому для Путина сейчас пойти на эти переговоры слишком сложно. На него будет давить Трамп. Это, конечно, для Путина является проблемой, потому что он может даже поссориться с Трампом на этом этапе. Но, честно говоря, пока я очень сомневаюсь, что подобные переговоры состоятся", – резюмировал Денисенко.

В то же время, политолог Алексей Якубин указал на риски, которые могут возникнуть во время переговоров с Путиным. В частности, речь может пойти о территориальных вопросах, которые остаются наиболее чувствительными.