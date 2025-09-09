"Путин наблюдает": у НАТО проблемы с операцией по борьбе с диверсиями в Балтийском море

Операция длилась с января

Проблемы с финансированием ставят под угрозу срыва операцию НАТО по борьбе с российскими диверсиями в Балтийском море. Это может подтолкнуть Владимира Путина действовать агрессивней.

Об этом говорится в материале The Telegraph. Отмечается, что миссия "Балтийский дозор" изначально была запущена для защиты подводной инфраструктуры европейских стран в ответ на несколько случаев повреждения телекоммуникационных кабелей и газопроводов с участием гражданских суден, связанных с Россией.

Операция была начата в январе 2025 года, а ее наибольшим успехом была высадка финской береговой охраны на танкер "Eagle S", загруженный "шпионским оборудованием". Капитан судна, гражданин Грузии, и два старших офицера сейчас находятся под судебным разбирательством по обвинению в обрыве кабеля в Финском заливе.

Однако спустя девять месяцев бюджетные ограничения ставят под угрозу выполнение миссии. Сообщается, что НАТО рассматривает возможность сокращения патрулирования в пользу использования морских беспилотников, что значительно затруднит высадки, подобные вылазке Eagle S. Это может убедить Путина принять более агрессивную стратегию на Балтийском море The Telegraph

Eagle S. Фото: Yle

Аналитики отмечают, что подобные сокращения вызывают серьезную обеспокоенность у стран Балтии, особенно в свете обещаний генсека НАТО сделать всё возможное для защиты критической инфраструктуры от российских диверсий.

В Европе опасаются, что администрация президента США Дональда Трампа воплотит свои планы по сокращению присутствия на континенте и выведет часть или весь свой контингент из стран Балтии.

"Путин наблюдает. Если программа "Baltic Sentry" потерпит неудачу или Вашингтон создаст впечатление, что дистанцируется от Европы, он может решить, что проверка НАТО — это стоящая игра. Вместо того чтобы сдержать Путина, мы рискуем придать ему смелости" Неназванный европейский чиновник в комментарии The Telegraph

На фоне этого министр обороны Швеции Пол Йонсон предупредил, что российская армия сейчас набирается опыта в Украине и вскоре будет готова ко вторжению в страны Балтии или Северной Европы. По его словам, на подготовку у Европы остается около 2-5 лет.

Она (Россия — ред.) резко увеличивает оборонное производство и неоднократно демонстрировала готовность идти на большие политические и военные риски. Пол Йонсон

Как сообщал "Телеграф", Россия активно наращивает военное присутствие вблизи границы НАТО в Финляндии. На увеличение количества войск, развертывание самолетов и строительство инфраструктуры на ключевых военных базах указывают спутниковые снимки.